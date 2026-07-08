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    Rubean AG wächst profitabel – Aktie zündet durch

    Das Unternehmen beschleunigt seinen Wachstumskurs: steigende Umsätze, wachsender Anteil wiederkehrender Erlöse und der Break-even in Sicht – getragen von einem skalierbaren softPOS-Modell.

    Rubean AG wächst profitabel – Aktie zündet durch
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Vorstand erwartet Konzernumsatz 2026 von 5,0–6,0 Mio. EUR (2025: 3,71 Mio. EUR).
    • Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um rund 50% auf 2,4 Mio. EUR gestiegen.
    • Anteil wiederkehrender Umsätze dürfte sich 2026 mehr als verdoppeln und soll etwa 50% des Jahresumsatzes ausmachen.
    • Für 2027 wird auf Monatsbasis der Break-even erwartet und das gesamte Jahr erstmals mit positivem Ergebnis prognostiziert.
    • Geschäftsmodell: reine softPOS-Software (PhonePOS) statt Hardware, ermöglicht Kartenzahlungen per Smartphone; führend in Deutschland und Spanien und einzige softPOS mit girocard-Unterstützung in Deutschland.
    • Internationale Präsenz und Partnerschaften: Markteintritt in mehreren europäischen Ländern sowie Nord‑/Südamerika; Zusammenarbeit mit 19 Großbanken (u. a. Sparkassen, BBVA, Commerzbank) und Zahlungsdienstleistern; Vertriebsausbau unter neuem Vorstand Stephan Kück.

    Der Kurs von Rubean lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,05 % im Plus.


    Rubean

    +4,31 %
    -5,26 %
    -19,25 %
    -9,62 %
    -37,39 %
    -26,78 %
    -66,88 %
    -13,53 %
    ISIN:DE0005120802WKN:512080
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