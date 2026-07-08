Rubean AG wächst profitabel – Aktie zündet durch
Das Unternehmen beschleunigt seinen Wachstumskurs: steigende Umsätze, wachsender Anteil wiederkehrender Erlöse und der Break-even in Sicht – getragen von einem skalierbaren softPOS-Modell.
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- Vorstand erwartet Konzernumsatz 2026 von 5,0–6,0 Mio. EUR (2025: 3,71 Mio. EUR).
- Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um rund 50% auf 2,4 Mio. EUR gestiegen.
- Anteil wiederkehrender Umsätze dürfte sich 2026 mehr als verdoppeln und soll etwa 50% des Jahresumsatzes ausmachen.
- Für 2027 wird auf Monatsbasis der Break-even erwartet und das gesamte Jahr erstmals mit positivem Ergebnis prognostiziert.
- Geschäftsmodell: reine softPOS-Software (PhonePOS) statt Hardware, ermöglicht Kartenzahlungen per Smartphone; führend in Deutschland und Spanien und einzige softPOS mit girocard-Unterstützung in Deutschland.
- Internationale Präsenz und Partnerschaften: Markteintritt in mehreren europäischen Ländern sowie Nord‑/Südamerika; Zusammenarbeit mit 19 Großbanken (u. a. Sparkassen, BBVA, Commerzbank) und Zahlungsdienstleistern; Vertriebsausbau unter neuem Vorstand Stephan Kück.
Der Kurs von Rubean lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +9,05 % im Plus.
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