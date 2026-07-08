Rheinmetall, Amazon, Apple und Pfizer – Die Analystenstimmen des Tages

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Rheinmetall vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen von 1.750 auf 1.600 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Bericht des Rüstungskonzerns zum zweiten Quartal, am 6. August 2026 dürfte die Fortschritte bei der Bewältigung der Probleme mit Munitions- und Lkw-Lieferungen aus den Vorquartalen verdeutlichen, schrieb George McWhirter in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Aufgrund des von der Bundesregierung stornierten Fregattenprojekts habe er aber seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2026 bis 2028 etwas reduziert.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Goldman Sachs hebt das Kursziel für Amazon an

-0,95 % +2,53 % +0,70 % +13,52 % +12,81 % +82,23 % +37,03 % +546,62 % +309.247,83 % ISIN:US0231351067WKN:906866 Intraday

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Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Amazon von 325 auf 335 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien des Onlineriesen wiesen immer noch eines der besten Chance-Risiko-Profile unter den von ihm beobachteten Konzernen auf, schrieb Eric Sheridan in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Er wechselte nun zu einem Einzelbewertungsansatz, da die unterschiedlichen Geschäftsbereiche ihre ganz eigenen Umsatz-, Margen- und Kapitaleinsatzprofile aufwiesen.

Bernstein Research stuft Apple auf "Outperform"

-0,11 % +7,52 % +2,27 % +22,27 % +52,24 % +57,16 % +122,36 % +1.158,99 % +10.658,12 % ISIN:US0378331005WKN:865985 Intraday

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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 350 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Absatz sei im Mai zum Vorjahr um 2 Prozent gestiegen, zum Vormonat um 1 Prozent, schrieb Mark Newman am Dienstag. Nahezu alle Märkte hätten im Jahresvergleich Wachstum verzeichnet, angeführt von Japan und den Schwellenländern. Einzige Ausnahme sei China, wo der Umsatz im Jahresvergleich um 16 Prozent gefallen sei, im Monatsvergleich allerdings um 30 Prozent zugelegt habe.

JPMorgan senkt das Kursziel für Pfizer

+0,31 % +0,31 % -6,46 % -10,20 % -2,27 % -34,92 % -36,50 % -26,45 % +527,11 % ISIN:US7170811035WKN:852009 Intraday

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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Pfizer von 30 auf 28 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine Schätzungen für die Quartalszahlen am 4. August lägen weitgehend im Rahmen der Markterwartungen, schrieb Chris Schott in einem am Mittwoch vorliegenden Ausblick. Für die Jahresziele des Pharmakonzerns sieht er weiterhin Luft nach oben und hält die Aktie für günstig bewertet. Etliche Produkte in der Unternehmens-Pipeline könnten den Anlagehintergrund mit der Zeit attraktiver machen. Die meisten Daten stünden aber erst 2027 an, weshalb er nach den enttäuschenden Phase-III-Daten für Sigvotatug Vedotin als Zweitlinientherapie gegen fortgeschrittenen, nicht-kleinzelligen Lungenkrebs (NSCLC) an der Seitenlinie bleibe.

Autor: wO-Redaktion (mit Agenturmaterial dpa-AFX)

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