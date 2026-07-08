Bayer: Der Roundup-Albtraum wird jetzt zur Zerschlagungs-Wette

Bayer steht in den USA vor einem wichtigen juristischen Termin im Dauerstreit um den Unkrautvernichter Roundup. Am Donnerstag will der Konzern einen Bundesrichter in San Francisco davon überzeugen, ein gebündeltes Verfahren mit fast 4.000 Klagen aufzulösen. Bayer beruft sich dabei auf eine jüngste Entscheidung des Supreme Court, wonach Kläger den Konzern nicht mit dem Argument verklagen können, Roundup habe Nutzer auf dem Etikett nicht ausreichend vor Krebsrisiken gewarnt. US-Bezirksrichter Vincent Chhabria hatte die Statuskonferenz zunächst für Dienstag angesetzt, sie aber um zwei Tage verschoben, um von beiden Seiten weitere Details zu den Folgen des Supreme-Court-Urteils zu erhalten.

Für Bayer geht es um mehr als nur diesen Verfahrenskomplex. Der Konzern, der Roundup 2018 mit der Monsanto-Übernahme ins Haus holte, kämpft seit Jahren mit milliardenschweren Glyphosat-Risiken. Bayer argumentiert, Ansprüche wegen unzureichender Warnhinweise stünden im Zentrum der Klagen. Das gebündelte Bundesverfahren habe nach der Supreme-Court-Entscheidung "keinen Grund zu existieren". Die Klägerseite widerspricht und verweist darauf, dass andere Vorwürfe wie Fahrlässigkeit oder Konstruktionsfehler von der Entscheidung nicht erfasst seien. Chhabria machte bereits deutlich, dass er keine einfache Alles-oder-nichts-Lösung erwartet und beide Seiten komplexe Rechtsfragen weiterverfolgen müssten.