Auf dem Weg zu einer neuen Nickelquelle für die westliche Industrie!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Canada Nickel Company Inc.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Canada Nickel Company Inc. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 10.07.2026, 5:32 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Nickel bleibt ein Schlüsselmetall der Industrie: unverzichtbar für Edelstahl, wichtig für nickelreiche Batteriekathoden und strategisch relevant für westliche Lieferketten. Kurzfristig belasten hohe indonesische Mengen den Markt. Langfristig zählt jedoch, wer große, genehmigungsfähige und CO₂-arme Projekte in stabilen Jurisdiktionen entwickeln kann.

Genau hier setzt Canada Nickel (WKN: A2P0XC) mit seinem Crawford-Projekt in Ontario an.

Großprojekt mit strategischem Anspruch

Das Projekt im Timmins-Nickel-Distrikt soll Nickel, Kobalt, Chrom und Eisen in eine neue nordamerikanische Wertschöpfungskette bringen. Über Net Zero Metals sind zusätzlich Verarbeitungsanlagen für Nickel, Edelstahl und Legierungen geplant. Crawford zählt laut Canada Nickel (WKN: A2P0XC) zu den größten bekannten Nickel-Sulfidprojekten weltweit. Die kanadische Projektseite nennt eine geplante Tagebaumine rund 42 Kilometer nördlich von Timmins, etwa 41 Jahre Betriebsdauer sowie 240.000 Tonnen Erzproduktion pro Tag und 120.000 Tonnen Mühleninput pro Tag. Wichtig: Der Genehmigungsprozess ist weit fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen. Die Kommentierungsfrist zum Entwurf des Impact Assessment Reports endete am 10. Juni 2026. Jetzt finalisiert die Behörde den Bericht für die ministerielle Entscheidung.

Damit bleibt Crawford ein Entwicklungsprojekt mit Chancen: Größe, Infrastruktur-Nähe und strategische Bedeutung sprechen für die Story, aber natürlich müssen Genehmigung, Finanzierung, Bau und Betrieb müssen aber auch gelingen.

Quelle: Canada Nickel

Net-Zero-Strategie bekommt durch RWE zusätzlichen Zug

Kern der Investmentstory ist die geplante CO₂-arme Produktion. Canada Nickel (WKN: A2P0XC) arbeitet an Verfahren, mit denen ultramafisches Gestein und Abraum zur dauerhaften Kohlenstoffspeicherung genutzt werden könnten. Crawford soll damit Teil eines CO₂-armen Industrieclusters in Nordost-Ontario werden.

Für die Vermarktung ist die Meldung vom 6. Juli 2026 wichtig: Canada Nickel unterzeichnete ein MOU mit RWE Supply & Trading zur Kommerzialisierung CO₂-armer Edelstahl-, Legierungs- und Halbzeugprodukte aus Net Zero Metals, gespeist aus Crawford. RWEST bringt laut Meldung EU-/US-Marktzugang, CBAM-Kompetenz sowie Carbon-Trading- und Strukturierungs-Know-how ein. Ein endgültiges Abkommen wird für 2026 angestrebt.

Geologischer Wasserstoff: Zusatzchance, noch kein Kernwert

Am 20. Mai 2026 starteten Canada Nickel (WKN: A2P0XC) und GeoRedox ein Programm für ein stimuliertes geologisches Wasserstoff-Bohrloch bei Crawford. Es geht nicht um bereits erschlossene Wasserstofflagerstätten, sondern um die Prüfung, ob mithilfe der GeoRedox-Technologie aus ultramafischem Gestein Wasserstoff über natürliche chemische Reaktionen erzeugt und später am Standort genutzt werden kann.

Quelle: Canada Nickel

GeoRedox soll das Demonstrationsprogramm finanzieren, während Canada Nickel (WKN: A2P0XC) den Standortzugang, Proben, Daten und Know-how bereitstellt. Gelingt der Nachweis, wäre dies ein zusätzlicher Baustein der Net-Zero-Industriecluster-Story – zunächst aber ein technologischer Zusatz, nicht der Kernwert.

Deutliche Finanzierungsfortschritte

Am 10. Juni 2026 schloss Canada Nickel (WKN: A2P0XC) eine aufgestockte Flow-Through-Finanzierung ab: 3,0 Mio. Aktien zu 2,07 CAD brachten brutto 6,21 Mio. CAD. Das stärkt die Projektarbeit, verwässert aber bestehende Aktionäre. Zudem wurde für die 32 Mio. USD-Auramet-Kreditlinie ein Zinssatz von 15 % p.a. vereinbart.

Am 24. Juni 2026 mandatierte Canada Nickel SB1 Markets AS exklusiv, eine Investment-Tax-Credit-Darlehensfazilität von bis zu 600 Mio. USD zu arrangieren. Die Fazilität soll erwartete kanadische Steueranreize aus dem Bau von Crawford monetarisieren und die Struktur vor der für 2027 angestrebten finalen Investitionsentscheidung stützen. Sie ist aber noch nicht abgeschlossen; Abschluss und Konditionen sind nicht garantiert.

Von Canada Nickel Company bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Canada Nickel Company.

Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/canada-nickel-on-track-environmental ...

Fazit: Crawford bleibt eine strategische Nickel-Wette

Canada Nickel (WKN: A2P0XC) steht in einem Nickelmarkt mit zwei Gesichtern: kurzfristiger Preisdruck, langfristig aber strategischer Bedarf an sicheren, westlichen und CO₂-armen Lieferketten. Genau dort positioniert sich Crawford.

Die jüngsten Meldungen liefern wichtigen Newsflow: fortgeschrittener Genehmigungsprozess, RWE-MOU, GeoRedox-Wasserstoffprogramm, abgeschlossene Flow-Through-Finanzierung und ein Mandat für eine mögliche Kreditfazilität bis zu 600 Mio. USD. Entscheidend bleibt, ob aus dem ambitionierten Projekt eine finanzierte, genehmigte und operativ belastbare Mine wird. Gelingt dieser Schritt, sollte Canada Nickel (WKN: A2P0XC) eine wichtige Rolle beim Aufbau einer unabhängigen nordamerikanischen Nickel-Lieferkette spielen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Dieser Artikel wurde durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Quellen und Quellenbasis:

Canada Nickel Company Inc., Unternehmenspräsentationen, technische Berichte, SRC-Rohstoff-Reports, eigene redaktionelle Einordnung, IAAC-Projektregister, Commodity-TV sowie Pressemeldungen vom 20.05., 10.06., 24.06. und 06.07.2026; Intro-Bild: stock.adobe.com

Rechtliche Hinweise, Risikohinweise und Haftungsausschluss

Art des Inhalts / Werbehinweis: Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung bzw. ein werblicher Promotiontext im Auftrag von Canada Nickel Company Inc. Sie ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine Aufforderung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Anleger sollten eigene Recherchen durchführen und qualifizierte Beratung einholen.

Bezahlte Beziehung / Interessenkonflikte: Zwischen SRC swiss resource capital AG und Canada Nickel Company Inc. besteht eine entgeltliche IR- bzw. Marketingbeziehung. Daraus entsteht ein Interessenkonflikt. Nach vorliegender Offenlegung können SRC, verbundene Personen und/oder der Autor Long-Positionen halten; Netto-Positionen von 0,5 % oder mehr sowie Short-Positionen bestehen nicht. Positionen können sich ohne Hinweis ändern.

Methodik und Quellenbasis nach Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG: Grundlage sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Präsentationen, technische Berichte, Brancheninformationen und redaktionelle Einordnungen. Es gibt kein proprietäres Kursmodell, kein Kursziel und keine formale Einstufung wie Kaufen, Halten oder Verkaufen. Die positive Darstellung beruht auf einer qualitativen Einordnung von Projektstatus, Genehmigung, Infrastruktur, Partnern, Finanzierung und Marktumfeld; Zeithorizont ca. 6 bis 24 Monate.

Hinweis zu § 86 WpHG: Soweit diese Veröffentlichung in Deutschland als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung qualifizieren sollte und keine Ausnahme greift, sind Anzeige-, Organisations- und Folgepflichten durch den jeweils Verantwortlichen sicherzustellen. Diese Fassung ist ausdrücklich als Marketingmitteilung und werblicher Promotiontext gekennzeichnet.

Keine Gewähr / keine Aktualisierungspflicht: Die Informationen wurden nach bestem Wissen aus als zuverlässig angesehenen Quellen erstellt. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität wird nicht übernommen. Aussagen können sich jederzeit ändern; eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, etwa zu Genehmigungen, Finanzierung, Bau, Produktion, Wirtschaftlichkeit, Rohstoffpreisen, Nachfrage, Partnerschaften und Projektpotenzialen. Sie beruhen auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und unterliegen erheblichen Risiken. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Besondere Risiken bei Rohstoff-, Entwicklungs- und Explorationswerten: Investitionen in solche Gesellschaften sind hochspekulativ und können zum Totalverlust führen. Risiken sind u.a. Rohstoffpreis- und Wechselkursschwankungen, Finanzierung, Verwässerung, Genehmigung, Bau, Betrieb, Kostensteigerungen, Technik, Ressourcen/Reserven, ESG/Umwelt, Regulierung, geringe Liquidität und hohe Kursschwankungen.

Technische Angaben / NI 43-101 / Ressourcen und Reserven: Technische Angaben beruhen auf Veröffentlichungen des Emittenten und technischen Berichten. SRC hat sie nicht unabhängig geprüft. Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und weisen nicht zwangsläufig wirtschaftliche Abbauwürdigkeit auf. Maßgeblich sind die offiziellen Berichte des Emittenten und die dort benannten Qualified Persons.

BCSC-/kanadischer Rechtsrahmen: Canada Nickel Company Inc. ist ein kanadischer Emittent. Diese deutschsprachige Veröffentlichung ist kein Wertpapierangebot und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots in Kanada, den USA oder einer anderen Rechtsordnung. Für technische und zukunftsgerichtete Informationen gelten die Originalveröffentlichungen des Emittenten einschließlich QP- und Risikohinweisen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider übernehmen Verantwortung für die Emittentenveröffentlichungen.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT: Diese Veröffentlichung richtet sich grundsätzlich an Empfänger in der Schweiz, Deutschland und Österreich. Eine Weitergabe in Rechtsordnungen, in denen dies unzulässig ist – insbesondere an US-Persons sowie in die USA, Kanada, Australien oder Japan – ist nur bei Einhaltung aller dort geltenden Vorschriften zulässig.

Externe Links, Drittinhalte und Haftung: Für externe Webseiten, Präsentationen, Interviews, Videos oder verlinkte Dokumente übernimmt SRC keine Haftung. Eine Haftung für Vermögensschäden aus der Nutzung dieser Veröffentlichung ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen; unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Urheberrecht / Verantwortlich: © Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung, Vervielfältigung, Bearbeitung, Weiterverbreitung oder Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weitere Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger, Swiss Resource Capital AG.