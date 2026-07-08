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    Le Pen

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    Ziehe gemeinsam mit Bardella in den Wahlkampf

    Für Sie zusammengefasst
    • Marine Le Pen tritt trotz Verurteilung im Frühjahr an
    • Le Pen legt Revision gegen das Pariser Urteil ein
    • Bardella und Le Pen ziehen gemeinsam in Wahlkampf
    Le Pen - Ziehe gemeinsam mit Bardella in den Wahlkampf
    Foto: Siarhei - 356130783

    LA FLÈCHE (dpa-AFX) - Frankreichs Rechtsnationale Marine Le Pen will gemeinsam mit dem Parteichef ihres Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, in den Präsidentschaftswahlkampf ziehen. Das sagte Le Pen bei einem ersten Wahlkampfauftritt mit Bardella im westfranzösischen La Flèche. Am Vorabend hatte sie angekündigt, dass sie trotz einer Verurteilung zu einer Haftstrafe mit Fußfessel wegen Veruntreuung von EU-Geldern im kommenden Frühjahr für das Präsidentenamt kandidieren wird, und nicht wie zuvor erwogen, Bardella ins Rennen schickt.

    Gegen das Urteil des Pariser Berufungsgerichts vom Dienstag werde sie Revision einlegen, da sie sich für unschuldig halte, bekräftigte Le Pen. Die Wähler müssten selbst beurteilen, was sie von dem Urteil halten. "Ich denke, sie wissen ganz genau, dass die uns vorgeworfenen Taten keinesfalls eine strafrechtliche Verurteilung rechtfertigen."

    Bardella, den viele schon als RN-Präsidentschaftskandidaten gesetzt sahen, sagte in seiner ersten Reaktion, er freue sich über das Antreten von Marine Le Pen. "Wir freuen uns also darüber und werden natürlich weiterhin Hand in Hand zusammenarbeiten, so wie wir es schon immer getan haben." Bardella sagte weiter: "Ich freue mich riesig, dass wir gemeinsam mit Marine wieder in den Wahlkampf ziehen können, denn Millionen Franzosen sehnen sich heute nach Veränderung."/evs/DP/jha






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