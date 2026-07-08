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    GoodData.AI betritt den deutschsprachigen Raum und bietet kontrollierte agentische Analysen

    Mit GoodData.AI können regulierte Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz fortan KI-Agenten entwickeln und steuern, die Geschäftsprozesse unterstützen, wobei sie die volle Kontrolle darüber behalten, wo die KI ausgeführt wird und auf welche Daten sie zugreifen darf.

     

    SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / July 8, 2026 / GoodData.AI, eine offene Plattform für agentische Analytik mit fast zwei Jahrzehnten Erfahrung im Bereich Analytik, gab heute eine Ausweitung seiner Aktivitäten und Investitionen in der DACH-Region bekann. GoodData wird Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz kontrollierte agentische Analytik zur Verfügung zu stellen.

     

    Viele regulierte Unternehmen haben den Einsatz von KI in der Produktion bisher zurückgestellt, da sich die Ergebnisse nicht auf dezidierte Geschäftsprozesse zurückführen lassen. Die Plattform von GoodData.AI löst dieses Problem direkt: Agenten bleiben über einen längeren Zeitraum hinweg einem Prozess zugeordnet, erstellen und aktualisieren Berichte, Analysen und Empfehlungen, sobald neue Daten eingehen, während jedes Ergebnis auf einer Logik basiert, die das Unternehmen bereits genehmigt hat und einem Prüfer auf Anfrage vorlegen kann.

     

    Das EU-KI-Gesetz hat einige der weltweit umfassendsten KI-Governance-Vorschriften für risikoreiche Systeme eingeführt, wobei die Strafen für nicht konforme Systeme bis zu 15 Millionen Euro oder 3 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes betragen können. Allein in Deutschland befindet sich eine der größten Konzentrationen regulierter Unternehmen in Europa in den Bereichen Finanzen, Fertigung und Pharma - Branchen, in denen KI-Governance, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle zunehmend an Bedeutung gewinnen.

     

    „Deutsche Unternehmen sind bereit, KI einzusetzen, aber nicht auf Kosten der Kontrolle. Sie benötigen Systeme, die präzise, erklärbar, überprüfbar und nach ihren eigenen Vorgaben einsetzbar sind. GoodData.AI vereint diese Aspekte durch geregelte Semantik, offene Architektur und souveräne Bereitstellung."

     

    Peter Fedoročko, Field CTO bei GoodData.AI

     

    Wie regulierte Agenten die Unternehmensarbeit unterstützen

     

    In regulierten Unternehmen können Agenten noch lange nach der ersten Antwort weiter an einem Prozess arbeiten. Sie können Quartalsberichte erstellen, Ausgaben und Beschaffungen überwachen, Empfehlungen geben, was als Nächstes zu prüfen ist, wenn etwas auffällt, und Teams bei der Migration von veralteten BI-Systemen unterstützen, ohne diese offline zu nehmen. Co-Piloten kennzeichnen Anomalien in bestehenden Berichten, und KI-Assistenten beantworten direkte geschäftliche Fragen. Nichts davon basiert auf der besten Vermutung eines Modells. Im Gegensatz zu KI-Tools, die an eine bestimmte Cloud und ein bestimmtes Modell gebunden sind, bleibt jede Aktion im Rahmen der vom Unternehmen bereits genehmigten Geschäftslogik. Die Lösung kann in der Cloud, in einer privaten Cloud oder vollständig vor Ort ausgeführt werden - mit dem LLM, dem der Kunde bereits vertraut.

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    IRW Press
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    GoodData.AI betritt den deutschsprachigen Raum und bietet kontrollierte agentische Analysen Mit GoodData.AI können regulierte Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz fortan KI-Agenten entwickeln und steuern, die Geschäftsprozesse unterstützen, wobei sie die volle Kontrolle darüber behalten, wo die KI ausgeführt wird und auf …
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