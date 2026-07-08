Schutz vor der Volatilität? China kehrt zurück in die Portfolios

Christopher Hamilton von Invesco spricht von einem Wandel. China entwickle sich in Portfolios von einer einfachen Wachstumswette auf Schwellenländer zu einer differenzierteren Quelle der Streuung. Entscheidend sei, dass Anlagen unterschiedlich auf Wirtschafts- und Marktbedingungen reagierten.

Chinesische Vermögenswerte rücken wieder stärker in den Fokus internationaler Anleger. Der Grund ist nicht mehr nur die Hoffnung auf Wachstum. Immer mehr Investoren sehen laut Reuters China als Quelle der Diversifikation. Stabile Renditen trotz Iran-Krieg, KI-Hype und globaler Marktschwankungen stützen diese Sicht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Seit Beginn des Nahostkonflikts Ende Februar entwickelte sich Chinas Anleihemarkt besonders stark. Der Yuan war zudem die einzige große Währung, die gegenüber dem US-Dollar zulegen konnte. Die Währungsgewinne halfen auch chinesischen Blue Chips. Der CSI 300 stieg im ersten Halbjahr in US-Dollar gerechnet um fast elf Prozent.

Diese Entwicklung kam ohne die gleiche Abhängigkeit vom KI-Boom oder von Zinsschritten der Federal Reserve zustande. Liu Gongrun vom CEIBS Lujiazui International Institute of Finance sieht darin einen wichtigen Punkt. Chinesische Vermögenswerte würden nicht mehr nur von kurzfristigen Bewertungen, Handelsstimmung oder US-Zinsen bestimmt.

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Politik trägt zur Stabilität bei

Analysten verweisen auf Aufsichtsbehörden, Staatsbanken und staatlich gestützte Investoren. Sie hätten Stabilität als Ziel gefördert. Der Yuan legte in den vergangenen zwölf Monaten um 5,4 Prozent gegenüber dem US-Dollar zu. Die Behörden zeigen in Zeiten globalen Chaos Währungsstabilität.

Das zieht Kapital an. Wee Khoon Chong von BNY spricht gegenüber Reuters von neuer Nachfrage nach chinesischen Anleihen. Sie werde durch relative Sicherheit und geringe Volatilität getrieben. Auch ausländische Bestände an chinesischen A-Aktien stiegen laut Angaben der Wertpapieraufsicht von 3,67 Billionen Yuan auf mehr als vier Billionen Yuan.

Skepsis bleibt

Einige Investoren verweisen auf schwachen Konsum, die Immobilienkrise und geringeres Gewinnwachstum im Vergleich zu Südkorea oder Taiwan. Tom Graff von Facet sagt klar, er betrachte China nicht als sicheren Hafen. Wer weniger Abhängigkeit von US-Märkten suche, könne auch andere entwickelte Märkte oder Schwellenländer nutzen.

Parallel verändert künstliche Intelligenz den Blick auf Schwellenländer. Emery Brewer von J O Hambro sieht vor allem asiatische Märkte als zentrale Lieferanten der KI-Infrastruktur. Die Vereinigten Staaten dominierten zwar bei Hochleistungschips durch Nvidia, Advanced Micro Devices (AMD) und eigene Chipentwicklungen großer Konzerne wie Google oder Amazon. Doch Fertigung und viele kritische Komponenten kämen aus Taiwan, Südkorea und China.

Dort sitzen Unternehmen für Speicher, Leiterplatten, Kühlung, Netzteile, Bauteile, Design und Montage von KI-Servern. Der Technologiesektor macht inzwischen 36,8 Prozent des MSCI Emerging Markets Index aus und liegt damit sogar über dem Tech-Anteil im S&P 500.

Der MSCI Emerging Markets Index erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 52,9 Prozent und schlug damit den MSCI AC World sowie den Nasdaq deutlich.

Die Gewinne sind jedoch stark konzentriert. Rund 60 Prozent der Kursgewinne stammen von Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Samsung Electronics und SK Hynix.

Brewer warnt dennoch davor, die Chancen nur auf diese drei Aktien zu reduzieren. In Asien gebe es viele Unternehmen, die wichtige Bauteile für KI-Server liefern. Für aktive Anleger könne daraus ein breiteres Feld an Chancen entstehen.

Damit verändert sich die Rolle der Schwellenländer. Sie sind nicht mehr nur zyklische Wetten auf globales Wachstum. Sie bieten zunehmend Zugang zur Lieferkette der künstlichen Intelligenz. Wer die strukturellen Gewinner früh erkennt, könnte von diesem Wandel besonders profitieren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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