Investora 2026: Schweizer Small- und Mid-Caps im Fokus – Jetzt anmelden!
Investora Zürich 2026: Zwei Tage Börsenfokus mit neuen Formaten, Top-Panels und spannenden CEOs – jetzt Programm entdecken und Teilnahme sichern.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Investora Zürich 2026 findet am 16. und 17. September 2026 in THE HALL, Zürich‑Stettbach statt; es ist die 14. Durchführung der Konferenz.
- Programm ist online auf www.investora.ch verfügbar und die Anmeldung ist ab sofort möglich.
- Zwei neue Formate 2026: der Investora Private Track (vier Unternehmen mit IPO‑Perspektive in 12–24 Monaten) in Zusammenarbeit mit SIX Swiss Exchange sowie ein Medientrack mit der TX Group / AG für die NZZ und APG|SGA.
- Wichtige Panels: „Bilaterale III: Chance oder Risiko für die Schweiz?“ mit Magdalena Martullo‑Blocher und Simon Michel (Moderation: Valentin Ade) sowie ein Panel „Reverse Merger: Ein alternativer Weg an die Börse“ mit Branchenexperten (Moderation: Lea Fäh).
- CEOs und CFOs präsentieren Geschäftsmodelle, Märkte, Strategien und Zahlen und stehen in moderierten Q&A‑Sessions sowie 1‑on‑1‑Meetings zur Verfügung; erstmals dabei u. a. BioVersys, Centiel, Dätwyler, Emmi, LEM Holding, Matador Secondary Private Equity, AG für die NZZ, SF Urban Properties und V‑Zug.
- Träger und Partner: Platinpartner Baader Bank AG und SIX Swiss Exchange; Goldpartner Alantra, Kellerhals Carrard und neu Devigus; Medienpartner Finanz und Wirtschaft, AWP, L'Agéfi und EQS Group — dazu Networking‑Apéros und ein Markt‑Ausblick von Gerhard Schwarz.
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