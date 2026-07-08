ROUNDUP
Unicredit nähert sich Mehrheit an Commerzbank - Bund dagegen
- Unicredit hält 44,37% und kann auf 47,59% steigen
- Commerzbank und Bund lehnen feindliches Vorgehen ab
- Regulatorische Zustimmung nötig, bis zu 7.000 Stellen
FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die Unicredit kommt einer Commerzbank -Übernahme näher: Mit ihrem Übernahmeangebot hat die Großbank aus Mailand die Mehrheit an Deutschlands zweitgrößter Privatbank nur knapp verfehlt. Das Management des Dax -Konzerns um Chefin Bettina Orlopp will sich einem konstruktiven Dialog mit Unicredit-Chef Andrea Orcel nicht verweigern - erneuert aber Zweifel an den Angaben der Italiener. Die Bundesregierung lehnt deren Vorgehen als "inakzeptabel" ab.
Nach Ablauf ihres Übernahmeangebots sicherte sich die Unicredit nach eigenen Angaben mehr als 44 Prozent der Anteile an der Commerzbank. Die Offerte wurde demnach bis Frist-Ende am 3. Juli für 17,6 Prozent der Commerzbank-Papiere angenommen. Zusammen mit den 26,77 Prozent, die die Unicredit schon zuvor hielt, steigt der Anteil damit rechnerisch auf 44,37 Prozent.
Das ist deutlich mehr als anfangs erwartet. Zudem haben die Italiener über Kaufoptionen Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Commerzbank-Aktien und könnten so auf 47,59 Prozent aufstocken. Die Unicredit sprach von einem "weiteren Schritt bei der Umsetzung der strategischen Investition in die Commerzbank". Für einen Vollzug des Aktientauschs stehen aber noch behördliche Genehmigungen aus.
Commerzbank offen für Gespräche
Die Commerzbank zeigte sich offen für einen konstruktiven Dialog in dem Übernahmekampf, der mit immer härteren Bandagen geführt wird. "Nur mit einer einvernehmlichen Lösung unter Einbindung der Unternehmensführung, der Arbeitnehmer und ihrer Vertreter sowie der Bundesregierung als zweitgrößtem Aktionär ist es aus Sicht der Commerzbank realistisch, Synergien aus einem Zusammenschluss in einem angemessenen Umfang und Zeitrahmen zu erreichen", betonte das Institut.
Die Unicredit, die im September 2024 bei der Commerzbank eingestiegen war, hatte im Mai ein Angebot für den Dax-Konzern vorgelegt. Sie bot 0,485 eigene Aktien je Commerzbank-Papier. Damit vermied Unicredit-Chef Orcel ein Pflichtangebot, was beim Überschreiten der Schwelle von 30 Prozent gesetzlich vorgeschrieben ist und teurer geworden wäre.
Umgerechnet lag die Offerte der Unicredit lange unter dem Kurs der Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurde das Angebot der Italiener aber mit dem deutlich gestiegenen Kurs der Unicredit attraktiver.
Zweifel an Unicredit-Angaben
Die Commerzbank um Bettina Orlopp lehnt eine feindliche Übernahme ab und erhält dabei Unterstützung vom Bund. "Das aggressive und feindliche Vorgehen der Unicredit bleibt aus Sicht der Bundesregierung inakzeptabel", sagte ein Sprecher des Finanzministeriums. Der Bund werde seinen Aktienanteil von rund 12 Prozent nicht verkaufen.
Zugleich erneute die Commerzbank Zweifel an der hohen Zustimmung zu dem Übernahmeangebot. Nach eigenen Informationen belaufe sich die Summe der von Profi- und Privatanlegern angedienten Aktien auf weniger als zwei Prozent, schrieb sie. "Die angedienten Aktien stammen überwiegend von mit der Unicredit verbundenen Banken und Parteien." Es sei weiterhin nicht transparent, "in welchem Umfang geliehene Aktien angedient und welche Absicherungsvereinbarungen in diesem Kontext getroffen wurden".
Noch Hürden bis zu einer Übernahme
Mit dem höheren Anteil der Unicredit wird eine Übernahme der 156 Jahre alten Commerzbank wahrscheinlicher. Die Unicredit kann an der Börse weitere Commerzbank-Aktien kaufen, steht dabei aber unter Beobachtung der Finanzaufsicht.
Damit eine Übernahme kommt, müssten aber nicht nur mehr Commerzbank-Aktionäre ihre Anteile verkaufen, sondern auch die Aufsichtsbehörden zustimmen, allen voran die Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie die Wettbewerbshüter der EU-Kommission.
Dennoch ist der Druck auf die Commerzbank nochmals gestiegen. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) appellierte an Commerzbank und Unicredit, sich an einen Tisch zu setzen. "Jetzt geht es darum, einen gemeinsamen Weg zu suchen und einen konstruktiven Dialog auf höchster Management-Ebene zu führen." Der Finanzplatz Frankfurt und die Commerzbank als wichtiger Mittelstandsfinanzierer dürften nicht geschwächt werden.
Kahlschlag befürchtet
Unicredit-Chef Orcel will mit einer Übernahme der 1870 gegründeten Commerzbank eine europäische Großbank schmieden, auch als Gegengewicht zu den US-Häusern. Er sieht Potenzial für Milliardeneinsparungen inklusive des Abbaus von 7.000 Stellen bei der Commerzbank und will deren Auslandsnetz ausdünnen. Mit der Hypovereinsbank (HVB) ist die Unicredit bereits in Deutschland aktiv.
Die Arbeitnehmervertreter der Commerzbank fürchten einen Kahlschlag. Allerdings baut auch die Commerzbank Tausende Stellen ab, um profitabler zu werden.
Was macht die Unicredit mit ihrer Macht?
Mit ihrem Anteil hätte die Unicredit nach Umsetzung des Übernahmeangebots wahrscheinlich eine Mehrheit auf der Hauptversammlung der Commerzbank, weil üblicherweise nicht alle Anteilseigner erscheinen. Die Unicredit könnte sogar 49,65 Prozent der Stimmrechte ausüben, weil die eigenen Aktien der Commerzbank nicht stimmberechtigt sind. Beim Aktionärstreffen im Frühjahr 2027 werden acht von zehn Aufsichtsräten neu gewählt. Erst zuletzt hatte die Unicredit mit einer Absetzung des Commerzbank-Managements gedroht.
Die Commerzbank hat wiederholt kritisiert, dass eine angemessene Übernahmeprämie und ein überzeugender Plan für ein gemeinsames Geschäftsmodell fehlen. Ihren Aktionären riet sie von der Annahme des Unicredit-Angebots ab.
Zuletzt wurde der Übernahmekampf zur Schlammschlacht. So warf die Commerzbank der Unicredit vor, ihre Aktienposition "künstlich aufzublähen" - was die Unicredit zurückwies. Zur Klärung schaltete die Commerzbank die Finanzaufsicht ein, der Gesamtbetriebsrat stellte sogar Strafanzeige wegen des Verdachts der Marktmanipulation./als/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,01 % und einem Kurs von 24.938 auf Ariva Indikation (08. Juli 2026, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,04 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 43,15 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von -3,22 %/+12,48 % bedeutet.
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Moin,
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UniCredit: Schachmatt für Commerzbank in 11 Zügen – Die Derivate, die Frankfurt in die Enge trieben
von Luca Gualtieri, MilanoFinanza, 5. Juni 2026
Das Herzstück von Andrea Orcels Strategie sind Total Return Swaps – jene Kontrakte, mit denen der Banker die Übernahme aufgebaut hat
UniCredit hat eine komplexe Beteiligung an der Commerzbank aufgebaut und dabei theoretisch 50,8 % über Aktien und Derivate erreicht. Die Strategie umfasst elf Derivatkontrakte, wobei zwischen direktem Engagement, wirtschaftlicher Exposition und der potenziellen Umwandlung in Aktien unterschieden wird. Die Ausgestaltung der Dealer-Absicherungen und die Berechnung der Gesamtposition werden angefochten; die BaFin wurde um Klärung gebeten. ￼
Die Struktur der Beteiligung
Die Zusammenführung von Kapital vollzieht sich nicht nur über die großen europäischen Finanzplätze, sondern auch durch die Konsolidierung des Bankensystems. Dies ist das Ziel von Andrea Orcel mit dem Übernahmeangebot auf die Commerzbank, das am 16. Juni abläuft – mit möglicher Verlängerung bis Ende des Monats. Fast zwei Jahre lang konzentrierte sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf die Gesamtbeteiligung, die auf theoretisch 50,8 % gestiegen ist. Hinter dieser Zahl verbirgt sich jedoch eine komplexe Finanzstruktur aus elf Derivatkontrakten, die sich anhand der Mitteilungen von UniCredit an Commerzbank und BaFin vollständig rekonstruieren lässt. ￼
Die Position von Piazza Gae Aulenti setzt sich aus drei verschiedenen Ebenen zusammen. Die erste sind die direkt gehaltenen Aktien in Höhe von 26,77 % der Commerzbank – normale Titel, die der italienischen Bank Vermögens- und Stimmrechte verleihen. ￼
Die Rolle der Derivate
Die zweite und dritte Ebene bestehen aus Derivatinstrumenten. Die an die BaFin übermittelten Unterlagen sind besonders aufschlussreich, weil sie zeigen, wie UniCredit ein weit über den reinen Aktienbesitz hinausgehendes wirtschaftliches Engagement aufgebaut hat. ￼
Das Herzstück der Struktur sind Total Return Swaps: Kontrakte, über die UniCredit den Großteil seines synthetischen Engagements aufgebaut hat. Diese Derivate ermöglichen es, an der Wertentwicklung einer Aktie zu partizipieren, ohne sie direkt zu halten. Eine Investmentbank kauft die Titel und hält sie im Bestand, während UniCredit die wirtschaftlichen Vorteile – Kurssteigerungen und Dividenden – gegen eine vereinbarte Finanzvergütung erhält. Das Ergebnis: Das Institut übernimmt weitgehend das typische Risiko-Rendite-Profil eines Aktionärs, ohne formell einer zu sein. ￼
Die verschiedenen Swap-Kategorien
Eine erste Kategorie umfasst Instrumente, die durch Lieferung der Basiswerte, Kaufrechte oder andere Umwandlungsmechanismen leichter in einen direkten Aktienerwerb übergehen können. Diese Komponente entspricht 3,22 % der Commerzbank. ￼
Die Serie beginnt mit vier kleineren Kontrakten, die zwischen dem 25. und 28. November 2024 abgeschlossen wurden, jeder über einen Anteil zwischen 0,06 % und 0,09 % des Kapitals. Dies sind die ersten Bausteine der synthetischen Position, die UniCredit nach dem initialen Einstieg über die Platzierung vom September 2024 aufbaute. Am 16. Dezember desselben Jahres kam ein weiterer Kontrakt über 0,2 % hinzu; der eigentliche Quantensprung erfolgte zwei Tage später mit einem Swap, der allein 2,44 % der Commerzbank entspricht – dem bedeutendsten Kontrakt der gesamten Gruppe und dem zentralen Instrument der Abschlussphase der Übernahme. Der letzte Kontrakt dieser Kategorie datiert vom 12. März 2026 und fügt weitere 0,25 % hinzu. ￼
Die Beschleunigung des wirtschaftlichen Engagements
Neben dieser ersten Gruppe steht eine zweite, deutlich umfangreichere, die rund 12,10 % der Commerzbank repräsentiert. Diese Kontrakte sind nicht auf einen künftigen Aktienerwerb ausgerichtet, sondern auf eine rein wirtschaftliche Partizipation an der Kursentwicklung – ohne dass diese in eine direkte Beteiligung umgewandelt werden soll. ￼
Innerhalb dieser Kategorie stechen vier große Total Return Swaps hervor, die in rascher Folge zwischen April und Mai 2026 abgeschlossen wurden und zusammen rund 8,88 % des Kapitals ausmachen. Der bedeutendste wurde am 17. April unterzeichnet und entspricht 5,54 % des Kapitals. Es folgen ein Kontrakt vom 7. Mai über 1,17 % sowie zwei weitere vom 13. Mai über jeweils 1 % und 1,17 %. In weniger als einem Monat hat UniCredit über lediglich vier Kontrakte ein Engagement von fast neun Prozentpunkten aufgebaut. ￼
In den vergangenen Monaten scheint die Strategie das Tempo gewechselt zu haben: Während die Position zwischen Ende 2024 und Anfang 2026 schrittweise über eine Reihe relativ kleiner Kontrakte gewachsen war, hat UniCredit ab April 2026 deutlich beschleunigt und in wenigen Wochen Instrumente erheblich größerer Dimension konzentriert. ￼
Streitpunkt: Die Absicherung durch die Dealer
Genau hier taucht eine der umstrittensten Fragen der Übernahme auf. Um sich gegen das mit einem Swap übernommene Risiko abzusichern, kauft die als Dealer fungierende Investmentbank in der Regel die zugrunde liegenden Aktien. Die Titel verbleiben im Eigentum des Intermediärs, ihre wirtschaftliche Rendite wird jedoch über das Derivat an den Kunden weitergereicht. ￼
Im Fall Commerzbank dreht sich die Debatte genau um diese zur Absicherung erworbenen Aktien. Einige Beobachter fragten sich, ob ein Teil der von den Dealern gehaltenen Titel möglicherweise anschließend in das von UniCredit lancierte Angebot eingeflossen ist. Genau hierauf konzentriert sich die Kritik der Zielbank. ￼
Dem Management unter CEO Bettina Orlopp geht es dabei nicht um die Rechtmäßigkeit der Derivate, sondern darum, wie der Markt die UniCredit zugerechneten Prozentsätze interpretiert. Direkt gehaltene Aktien, über Swaps erzielte Engagements und von Derivate-Gegenparteien möglicherweise ins Angebot eingebrachte Titel sind nicht zwangsläufig voneinander unabhängige Kategorien. Das Risiko laut Frankfurt: Die simple Addition der verschiedenen Komponenten könnte ein geradlinigeres Bild der Position vermitteln, als es der Realität entspricht. ￼
Klärungsbegehren an die BaFin
Aus diesem Grund hat die Commerzbank die BaFin um Klärung gebeten und die Investoren aufgefordert, die Natur der verschiedenen Komponenten von UniCredits Position sorgfältig zu prüfen. Die Frage ist allerdings nicht eindeutig. Denn das wirtschaftliche Engagement aus den Swaps ist etwas anderes als Aktien, die von Dritten tatsächlich ins Angebot eingebracht wurden – letztere gehen nach Andienung vollständig in den Besitz des Käufers über und können nicht mehr als synthetische Position betrachtet werden. ￼
UniCredit hat diese Darstellungen seinerseits als bloße Spekulationen zurückgewiesen. Denn selbst wenn ein Teil der Andienungen von Intermediären stammen sollte, die zuvor Aktien zur Absicherung ihrer Swaps erworben hatten, wäre dies weder unregelmäßig noch ungewöhnlich – sondern schlicht eine der möglichen Entwicklungen einer auch über Derivate aufgebauten Übernahme. ￼