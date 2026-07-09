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    Trotz Bitcoin-Verkauf

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    Strategy-Aktie: Analysten bleiben bullish

    Mehrere Analysten sehen für die Strategy-Aktie trotz des Bitcoin-Verkaufs weiterhin deutliches Kurspotenzial und bewerten die Bilanzentwicklung positiv.

    Trotz Bitcoin-Verkauf - Strategy-Aktie: Analysten bleiben bullish
    Foto: Dall-E

    Die Investmentbank Mizuho hat ihr Kursziel für die Aktie von Strategy zwar deutlich reduziert, hält jedoch an ihrer positiven Einschätzung fest. Das neue Kursziel wurde von zuvor 265 US-Dollar auf 213 US-Dollar gesenkt. Gleichzeitig bestätigten die Analysten ihre Einstufung mit "Outperform" und signalisieren damit weiterhin erhebliches Kurspotenzial.

    Hintergrund der Anpassung ist eine vorsichtigere Langfristprognose für den Bitcoin-Kurs. Mizuho erwartet nun, dass die Kryptowährung bis Ende 2027 einen Preis von rund 71.500 US-Dollar erreichen wird. Die niedrigere Bitcoin-Prognose führte zwar zu einer Reduzierung des fairen Wertes für Strategy, ändert nach Einschätzung der Analysten jedoch nichts an den langfristigen Wachstumsaussichten des Unternehmens.

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    Bitcoin-Verkauf über 216 Millionen US-Dollar

    Die Kurszielsenkung erfolgte kurz nachdem Strategy 3.588 Bitcoin für 216 Millionen US-Dollar verkauft hatte. Das Unternehmen erklärte, dass die Erlöse zur Finanzierung von Dividendenzahlungen im Zusammenhang mit seinen Digital-Credit-Wertpapieren eingesetzt werden sollen.

    Seit Jahresbeginn liegt die Strategy-Aktie mehr als 34 Prozent im Minus. Belastet wurde das Papier vor allem durch den anhaltenden Bärenmarkt am Kryptomarkt und die schwächere Entwicklung des Bitcoin-Kurses.

    Grayscale: Verkauf stärkt die Bilanz

    Unterstützung erhält Strategy auch von Grayscale Research. In einer Analyse argumentiert das Research-Haus, dass viele Marktteilnehmer den Bitcoin-Verkauf falsch interpretiert hätten. Aus Sicht der Analysten sei die Transaktion kein Zeichen finanzieller Schwäche, sondern vielmehr ein strategischer Schritt zur Verbesserung der Bilanzstruktur.

    Grayscale-Researchchef Zach Pandl betont, dass die Finanzierungsstruktur von Strategy weiterhin solide sei. Das Unternehmen halte Bitcoin im Wert von nahezu 53 Milliarden US-Dollar und verfüge gleichzeitig über rund sieben Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten.

     

    Höhere Liquiditätsreserven reduzieren Finanzierungsrisiken

    Nach Einschätzung von Grayscale verbessert der Verkauf die finanzielle Flexibilität erheblich. Die US-Dollar-Reserven des Unternehmens stiegen durch die Transaktion auf etwa 2,55 Milliarden US-Dollar. Dieser Liquiditätspuffer würde ausreichen, um die aktuellen Dividendenverpflichtungen für nahezu 17 Monate zu decken.

    Laut Grayscale reduziert diese Flexibilität das Risiko kurzfristiger Notfinanzierungen in volatilen Marktphasen und könnte langfristig das Vertrauen der Investoren in die Kapitalstruktur des Unternehmens stärken.

    Cantor Fitzgerald bestätigt Kaufempfehlung

    Nicht nur Mizuho und Grayscale bleiben optimistisch. Auch Cantor Fitzgerald bekräftigte zuletzt seine Kaufempfehlung für Strategy und bestätigte ein Zwölfmonats-Kursziel von 212 US-Dollar.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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