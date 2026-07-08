Daimler Truck nach Absatzzahlen mit dem Markt schwach

Daimler Truck ist im zweiten Quartal zwar zu einem Verkaufsplus zurückgekehrt. Der Absatz des Lkw-Konzerns habe aber durch die Bank unter den Markterwartungen gelegen, konstatierte Goldman-Sachs-Expertin Daniele Costa. Angesichts der jüngst stark gestiegenen Aufträge für schwere Lkw aus den USA liege der Fokus aber wohl eher auf der Entwicklung der Marktanteile der Marke Daimler, vermutet sie.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Daimler Truck haben am Mittwoch im schwachen Umfeld etwa marktkonforme 2,6 Prozent verloren. Tags zuvor hatten sie im Bereich der seit Frühjahr 2025 mehrfach erfolglos getesteten Widerstandszone von 45 Euro abgedreht.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Experte Erwann Dargorne von Barclays hatte erst am Vortag für Optimismus gesorgt, indem er Daimler Truck zu seinem Lkw-Favoriten erkor. Er hatte sie mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" angehoben, Traton ("Equal-weight") und Volvo ("Underweight") rangieren dahinter.

Der Barclays-Experte sieht eine Verbesserung der Lage in der Lkw-Branche. Er geht davon aus, dass die Absatzvolumina, Gewinne sowie der Cashflow im Laufe der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen. Bei Daimler Truck mag er vor allem die starke Stellung in Nordamerika, aber auch die Turnaroundstory in Europa. Die Bewertung habe immenses Nachholpotenzial./ag/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 34,74 auf Tradegate (08. Juli 2026, 13:43 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +5,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,33 %. Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 35,44 Mrd.. Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -14,19 %/+27,55 % bedeutet.



