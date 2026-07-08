AKTIE IM FOKUS
Daimler Truck nach Absatzzahlen mit dem Markt schwach
- Daimler Truck Aktien fielen um rund 2,6 Prozent
- Absatz Q2 unter Markterwartungen trotz Verkaufsplus
- Barclays mit Kursziel 55 Euro und Erholung ab 2027
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Daimler Truck haben am Mittwoch im schwachen Umfeld etwa marktkonforme 2,6 Prozent verloren. Tags zuvor hatten sie im Bereich der seit Frühjahr 2025 mehrfach erfolglos getesteten Widerstandszone von 45 Euro abgedreht.
Daimler Truck ist im zweiten Quartal zwar zu einem Verkaufsplus zurückgekehrt. Der Absatz des Lkw-Konzerns habe aber durch die Bank unter den Markterwartungen gelegen, konstatierte Goldman-Sachs-Expertin Daniele Costa. Angesichts der jüngst stark gestiegenen Aufträge für schwere Lkw aus den USA liege der Fokus aber wohl eher auf der Entwicklung der Marktanteile der Marke Daimler, vermutet sie.
Experte Erwann Dargorne von Barclays hatte erst am Vortag für Optimismus gesorgt, indem er Daimler Truck zu seinem Lkw-Favoriten erkor. Er hatte sie mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Overweight" angehoben, Traton ("Equal-weight") und Volvo ("Underweight") rangieren dahinter.
Der Barclays-Experte sieht eine Verbesserung der Lage in der Lkw-Branche. Er geht davon aus, dass die Absatzvolumina, Gewinne sowie der Cashflow im Laufe der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen. Bei Daimler Truck mag er vor allem die starke Stellung in Nordamerika, aber auch die Turnaroundstory in Europa. Die Bewertung habe immenses Nachholpotenzial./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Daimler Truck Holding Aktie
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 34,74 auf Tradegate (08. Juli 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Daimler Truck Holding Aktie um +5,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Daimler Truck Holding bezifferte sich zuletzt auf 35,44 Mrd..
Daimler Truck Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,3500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Daimler Truck Holding Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 55,00EUR was eine Bandbreite von -14,19 %/+27,55 % bedeutet.
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Großaufträge im Visier: Soldaten sollen mehr Mercedes fahren
https://www.daimlertruck.com/fileadmin/user_upload/dokumente/investoren/hauptversammlungen/2026/Daimler_Truck-IR-HV-2026-Einberufung.pdf
- Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns
Die Daimler Truck Holding AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Bilanzgewinn in Höhe von € 4.406.045.629,93.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, diesen Bilanzgewinn wie folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie € 1.454.640.758,10
Einstellung in andere Gewinnrücklagen € 2.000.000.000,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung € 951.404.871,83
Bilanzgewinn € 4.406.045.629,93
Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende wird am 11. Mai 2026 fällig.
Bei der angegebenen Ausschüttungssumme sind die zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses vorhandenen 765.600.399 dividendenberechtigten Stückaktien berücksichtigt. Die Gesellschaft hielt zu diesem Zeitpunkt keine eigenen Aktien.
Da sich bis zum Tag der Hauptversammlung die Anzahl der dividendenberechtigten Stückaktien aufgrund des laufenden Aktienrückkaufprogramms verändern wird, wird in der Hauptversammlung ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Abstimmung gestellt, der voraussichtlich ab dem 5. Mai 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.daimlertruck.com/hv-2026 abrufbar ist. Dieser Beschlussvorschlag wird unverändert eine Dividende in Höhe von € 1,90 je dividendenberechtigte Stückaktie vorsehen.
Ich staune das die Aktie mit den schlechten Zahlen und den Ölschock im Rücken