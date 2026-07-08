ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für DHL Group auf 60 Euro - 'Buy'
- Deutsche Bank erhöht Kursziel für DHL auf 60 Euro
- Einstufung für DHL bleibt unverändert auf Buy
- Starke Express-Sparte hebt Kennziffern über Erwartungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für DHL Group nach vorläufigen Quartalszahlen von 56 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank einer starken Performance der Express-Sparte seien die Ergebniskennziffern des Logistikkonzerns deutlich besser als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.07.2026 / 08:09 / CET
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 55,46 auf Tradegate (08. Juli 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +7,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,58 %.
Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 66,77 Mrd..
DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -20,92 %/+13,23 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Kursziel: 60 Euro
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Community Beiträge zu DHL Group - 555200 - DE0005552004
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Die Aktie bleibt im Depot und wird weiterhin Jahr für Jahr gemolken (Stichwort Dividende).