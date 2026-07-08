Deutsche Bank hebt Ziel für DHL Group auf 60 Euro - 'Buy'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,94 % und einem Kurs von 55,46 auf Tradegate (08. Juli 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +7,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,58 %.

Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 66,77 Mrd..

DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 63,00EUR was eine Bandbreite von -20,92 %/+13,23 % bedeutet.