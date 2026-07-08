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    KI-Konflikt spitzt sich zu

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    China schlägt Alarm: Was hinter der Warnung vor Anthropic steckt

    China warnt vor einer Sicherheitslücke in Claude Code von Anthropic. Die Vorwürfe verschärfen den Technologiekonflikt zwischen Peking und den USA.

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    KI-Konflikt spitzt sich zu - China schlägt Alarm: Was hinter der Warnung vor Anthropic steckt
    Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhoto

    China verschärft den Druck auf den US-KI-Entwickler Anthropic. Das chinesische Ministerium für Industrie und Informationstechnologie warnt vor einer angeblichen Sicherheitslücke im KI-Programmierwerkzeug Claude Code. Nach Informationen von Reuters enthält laut der zum Ministerium gehörenden National Vulnerability Database das Tool eine "Sicherheits-Hintertür", die ein erhebliches Risiko für Unternehmen und andere Nutzer darstelle.

    Sensible Daten könnten übertragen werden

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    Nach Angaben der Behörde kann Claude Code sensible Informationen ohne Zustimmung der Nutzer an entfernte Server übermitteln. Dazu könnten unter anderem Standortdaten und Identitätsmerkmale gehören. Betroffen seien die Versionen 2.1.91 bis 2.1.196.

    Die National Vulnerability Database fordert Unternehmen und Anwender auf, ihre Systeme umgehend zu überprüfen. Betroffene Versionen sollten deinstalliert oder auf die aktuelle Version aktualisiert werden. Zudem empfiehlt die Behörde, den externen Netzwerkzugriff für Entwicklungswerkzeuge stärker einzuschränken und den Datenverkehr in wichtigen Unternehmensnetzwerken intensiver zu überwachen. So solle ein unbefugter Abfluss sensibler Daten verhindert werden.

    KI-Wettbewerb zwischen USA und China verschärft sich

    Die Warnung fällt in eine Phase zunehmender Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und China im Wettbewerb um Künstliche Intelligenz. Anthropic hatte zuletzt dem chinesischen Technologiekonzern Alibaba vorgeworfen, versucht zu haben, Fähigkeiten seines KI-Modells auszulesen. Alibaba äußerte sich zu diesen Vorwürfen nicht.

    Obwohl Anthropic seine Dienste offiziell nicht in China anbietet, nutzen viele Entwickler dort das KI-Werkzeug über Umwege. Bereits im März hatte ein Entwickler des chinesischen Smartphone-Herstellers Xiaomi auf einem staatlich organisierten Forum erklärt, dass Claude Code von vielen Entwicklern eingesetzt werde.

    Wie eine mit der Anweisung vertraute Person gegenüber Reuters berichtete, hat Alibaba seinen Beschäftigten die Nutzung von Claude Code für dienstliche Zwecke untersagt. Das Verbot gilt ab dem 10. Juli. Hintergrund seien Bedenken wegen Funktionen des Tools, mit denen sich Nutzer mit Bezug zu China identifizieren lassen könnten.

    Laut der Website von Anthropic ist inzwischen die Version 2.1.204 verfügbar. Die von den chinesischen Behörden beanstandeten Versionen wurden zwischen dem 2. April und dem 29. Juni veröffentlicht.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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