Börsen Update
Börsen Update Europa - 08.07. - MDAX schwach -2,30 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.988,68 PKT und fällt um -1,81 %.
Top-Werte: E.ON +2,08 %, BASF +1,24 %, Brenntag +1,16 %
Flop-Werte: Zalando -4,90 %, Vonovia -4,59 %, Rheinmetall -3,82 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:41) bei 31.829,45 PKT und fällt um -2,30 %.
Top-Werte: Evonik Industries +1,67 %, K+S +1,37 %, Lanxess +1,00 %
Flop-Werte: Aroundtown -7,22 %, LEG Immobilien -6,10 %, TAG Immobilien -5,85 %
Der TecDAX steht bei 3.756,75 PKT und verliert bisher -2,22 %.
Top-Werte: SMA Solar Technology +3,88 %, Carl Zeiss Meditec +2,85 %, Verbio +1,74 %
Flop-Werte: Ottobock -4,09 %, Bechtle -3,99 %, PVA TePla -3,85 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.216,36 PKT und fällt um -1,67 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +2,75 %, BASF +1,24 %, TotalEnergies +0,66 %
Flop-Werte: Compagnie de Saint-Gobain -4,06 %, Rheinmetall -3,82 %, EssilorLuxottica -3,71 %
Der ATX steht aktuell (13:59:47) bei 6.400,98 PKT und fällt um -1,48 %.
Top-Werte: Verbund Akt.(A) +2,37 %, OMV +1,92 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,51 %
Flop-Werte: DO & CO -3,91 %, Wienerberger -3,90 %, Erste Group Bank -3,34 %
Der SMI steht aktuell (13:59:41) bei 14.200,49 PKT und fällt um -1,00 %.
Top-Werte: Swisscom +0,11 %, Lonza Group -0,14 %, UBS Group -0,16 %
Flop-Werte: Sika -4,02 %, Givaudan -2,82 %, Geberit -2,81 %
Der CAC 40 steht bei 8.281,65 PKT und verliert bisher -1,56 %.
Top-Werte: TotalEnergies +0,66 %, DANONE +0,20 %, STMicroelectronics -0,33 %
Flop-Werte: Societe Generale -4,63 %, Compagnie de Saint-Gobain -4,06 %, Stellantis -3,82 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.146,37 PKT und verliert bisher -1,82 %.
Top-Werte: Telia Company +0,92 %, Tele2 (B) +0,76 %, Swedbank Shs(A) -0,53 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -3,55 %, Assa Abloy Registered (B) -2,50 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -2,45 %
Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.245,00 PKT und fällt um -1,65 %.
Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +0,50 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,67 %, HELLENiQ ENERGY Holdings -1,05 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -4,12 %, Viohalco -3,73 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -3,04 %
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