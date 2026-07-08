VINCORION Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 08.07.2026

Obwohl die VINCORION Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +11,76 %.

Einen schwachen Börsentag erlebt die VINCORION Aktie. Sie fällt um -4,37 % auf 17,720€. Der Kursrückgang der VINCORION Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,59 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,37 % im Minus. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die VINCORION Aktie damit um +11,19 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,34 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in VINCORION eine negative Entwicklung von -4,10 % erlebt.

Während VINCORION deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,09 %.

VINCORION Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,19 % 1 Monat +12,34 % 3 Monate +11,76 % 1 Jahr -4,10 %

Informationen zur VINCORION Aktie

Stand: 08.07.2026, 14:00 Uhr

Es gibt 50 Mio. VINCORION Aktien. Damit ist das Unternehmen 881,50 Mio.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von VINCORION

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,26 %. Leonardo notiert im Minus, mit -1,39 %. Rheinmetall notiert im Minus, mit -4,00 %. SAFRAN verliert -3,91 %

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Ob die VINCORION Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur VINCORION Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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