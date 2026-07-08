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    Millennial empfängt den gabunischen Bergbauminister am Standort des Banio-Kaliprojekts

    Millennial empfängt den gabunischen Bergbauminister am Standort des Banio-Kaliprojekts
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Millennial führt halbjährliche Berichterstattung gemäß CBO 51-933 ein

     

    8. Juli 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/millennial-p ... freut sich bekannt zu geben, dass am 5. und 6. Juli ein hochrangiger Besuch vor Ort beim Banio-Kaliprojekt des Unternehmens in Gabun durch den gabunischen Minister für Bergbau und geologische Ressourcen, Herrn Sosthene Nguema Nguema, sowie vom Generaldirektor für Geologie und Bergbauunterstützung, dem Generaldirektor für Bergbauausbeutung, dem Gouverneur der Provinz Nyanga, Herrn Jean Robert Mabobet, und verschiedenen anderen lokalen Regierungsvertretern erfolgreich abgeschlossen wurde.

     

    Farhad Abasov, Vorstandsvorsitzender von Millennial, erklärte: „Der Besuch von Minister Nguema und dem Gouverneur der Provinz Nyanga bot der gabunischen Regierung und den lokalen Interessengruppen eine wichtige Gelegenheit, sich aus erster Hand ein Bild vom Umfang des von Millennial entwickelten Banio-Kaliprojekts, den laufenden Feldarbeiten, dem Ressourcenpotenzial und dem Einsatz gabunischer Arbeitskräfte vor Ort zu machen. Der Besuch war in dieser Phase unserer Entwicklung ein sehr wichtiges Ereignis, da die gabunische Regierung ihre volle Unterstützung beim Aufbau der Infrastruktur und bei anderen Aspekten des Projekts zugesagt hat. Wir schätzen das konstruktive Engagement und die nachdrückliche Unterstützung für das Projekt, während wir Banio weiterhin auf verantwortungsvolle und technisch disziplinierte Weise vorantreiben.“

     

    Minister Nguema besichtigte das Lager des Unternehmens sowie die Logistikeinrichtungen am Projektstandort und nahm an einer technischen Präsentation des Unternehmens teil, in der es um Kalipotash, die Vorteile des Düngemitteleinsatzes für die Ernährungssicherheit sowie die potenziellen Vorteile ging, die ein Projekt dieser Größenordnung für die Region mit sich bringen kann. Der Minister begutachtete kalipotashreiche Bohrkerne und zeigte sich zufrieden mit dem Besuch des Betriebsgeländes und des Lagers des Banio-Kalipotash-Projekts.  Minister Nguema bekräftigte die Unterstützung der Regierung für das Banio-Kaliprojekt und erklärte, dass die Regierung bei der Infrastruktur und anderen Initiativen in der Region helfen werde.   Die Delegation hatte zudem Gelegenheit, die Bohrarbeiten am Bohrstandort BA-006 zu begutachten, wo das Bohrteam gerade dabei war, die Bohrstangen zu wechseln. Der Minister zeigte sich besonders erfreut über den laufenden Bohrbetrieb und darüber, junge gabunische Arbeiter zu beobachten, die aktiv neben erfahrenen ausländischen Spezialisten arbeiteten und von ihnen lernten. Am Bohrstandort waren zudem weitere Kalikernproben zu sehen, was die während des Besuchs geführten technischen Gespräche weiter untermauerte.

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    Millennial empfängt den gabunischen Bergbauminister am Standort des Banio-Kaliprojekts Millennial führt halbjährliche Berichterstattung gemäß CBO 51-933 ein 8. Juli 2026 / IRW-Press / Millennial Potash Corp. (TSX.V: MLP, OTCQB: MLPNF, FSE: X0D) („MLP“, „Millennial“ oder das „Unternehmen“) – …
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