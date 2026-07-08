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    Evonik investiert 100 Millionen US-Dollar in die Auftragsfertigung moderner pharmazeutischer Wirkstoffe in Lafayette, USA

    • Bedient steigende Nachfrage nach Auftragsentwicklungs- und Auftragsfertigungspartnern (CDMOs) in den USA
    • Erweitert die Möglichkeiten zur Herstellung zunehmend komplexer pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs)
    • Zentraler Meilenstein in der Investitionsstrategie von Evonik für Next Generation Technologies

    ESSEN, Deutschland, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Evonik modernisiert die Wirkstoffproduktion am US-Standort Tippecanoe in Lafayette, Indiana. Über die nächsten fünf Jahre investiert das Unternehmen 100 Millionen US Dollar in die Erneuerung zentraler Anlagenteile für die Fertigung pharmazeutischer Wirkstoffe. Ziel der Investition ist es, Automatisierung, Ergonomie und Effizienz deutlich zu erhöhen und sich als Dienstleister für die Auftragsentwicklung und Auftragsfertigung (CDMO) für Pharmakunden in den USA noch besser aufzustellen. Die Investition wird auf regionaler Ebene gefördert.

    Evonik invests US$100 million to upgrade its U.S. drug substance contract manufacturing site

     

    „Die Stärkung unseres US Wirkstoffgeschäfts ist  eine strategische Notwendigkeit. Angesichts der wachsenden Nachfrage in den USA nimmt Tippecanoe eine Schlüsselrolle dabei ein, eine resiliente, global ausgewogene Anlagenstruktur aufzubauen", sagt Dr. Guido Skudlarek, Leiter der Business Line Health Care bei Evonik. Der Standort Tippecanoe fungiert im globalen CDMO-Netzwerk von Evonik als zentraler Pfeiler für die Auftragsfertigung niedermolekularer pharmazeutischer Wirkstoffe.

    Mit der Modernisierung in Tippecanoe investiert Evonik in ihre Next Generation Technologies. Diese tragen dazu bei, die technologische Führungsposition des Unternehmens zu stärken und energieeffiziente Produktionsprozesse weiterzuentwickeln. Als gezielte Erhaltungsinvestitionen sind sie ein wichtiger Wachstumstreiber, denn sie unterstützen die Kostenführerschaft des Standorts und helfen zugleich, Treibhausgasemissionen zu reduzieren – ganz im Einklang mit den strengen Investitionsrichtlinien von Evonik.

    Geopolitische Unsicherheiten machen deutlich, wie wichtig es ist, in den westlichen Industrieländern Produktionskapazitäten für unverzichtbare Arzneimittelwirkstoffe und moderne Wirkstofftechnologien aufrechtzuerhalten. Neue therapeutische Ansätze führen zu immer komplexeren Molekülstrukturen, deren Herstellung zunehmend anspruchsvoll ist. Evonik verfügt bereits über umfassende Erfahrung in der Synthese solcher komplexen Wirkstoffe. Doch um den wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, müssen diese Fähigkeiten weiter ausgebaut und langfristig abgesichert werden. Dazu sind gezielte Investitionen notwendig.

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    PR Newswire (dt.)
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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    Evonik investiert 100 Millionen US-Dollar in die Auftragsfertigung moderner pharmazeutischer Wirkstoffe in Lafayette, USA Bedient steigende Nachfrage nach Auftragsentwicklungs- und Auftragsfertigungspartnern (CDMOs) in den USAErweitert die Möglichkeiten zur Herstellung zunehmend komplexer pharmazeutischer Wirkstoffe (APIs)Zentraler Meilenstein in der …
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