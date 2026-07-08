Frame Security bringt „KnowBetter“ auf den Markt – während KI das Social Engineering neu definiert

KI schreibt das Social-Engineering-Handbuch neu. Schulungen zur Sicherheitssensibilisierung haben noch nicht Schritt gehalten. Unternehmen müssen es besser wissen – mit KnowBetter.

NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 8. Juli 2026 / Seit zwei Jahrzehnten schulen Sicherheitsteams ihre Mitarbeiter darin, eine Reihe bekannter Warnsignale zu erkennen: einen verdächtigen Link, eine falsch geschriebene Domain, eine dringende Aufforderung zur Überweisung. Dieser Ansatz stößt nun auf ein Angreifer-Toolkit, das sich schneller weiterentwickelt hat als die meisten Sensibilisierungsprogramme.

Generative KI ermöglicht es, eine Stimme anhand weniger Sekunden Audio zu klonen, innerhalb von Minuten ein überzeugendes Deepfake-Video zu erstellen und eine Phishing-E-Mail zu verfassen, die genau auf die Rolle eines bestimmten Mitarbeiters, seinen Vorgesetzten und seine jüngsten LinkedIn-Aktivitäten zugeschnitten ist. Vishing-Anrufe, Smishing-SMS und videobasierte Identitätsfälschungen sind mittlerweile Standardkomponenten von Social-Engineering-Kampagnen in Unternehmen und keine Ausnahmefälle mehr.

„Die meisten Unternehmen schulen ihre Mitarbeiter immer noch darin, Bedrohungen von vor fünf Jahren zu erkennen“, sagte Tal Shlomo, Mitbegründer und CEO von Frame Security, einer Plattform für Human-Risk-Management. „Die Phishing-Vorlage hat sich nicht verändert, der Angreifer hingegen schon. Eine mit KI erzeugte Audioaufnahme kann heute täuschend echt wie ein Finanzvorstand klingen, der eine Überweisung anfordert – und keine noch so umfangreiche Schulung mit statischen Folien kann jemanden darauf vorbereiten.“

Diese Lücke zeigt sich darin, wie viele Sensibilisierungsprogramme tatsächlich durchgeführt werden. Branchenumfragen haben wiederholt ergeben, dass ein großer Teil der Unternehmen nach wie vor auf eine kleine Bibliothek generischer Phishing-Vorlagen setzt, auf einen einheitlichen Schwierigkeitsgrad für alle Mitarbeiter unabhängig von ihrer Rolle oder dem Risiko sowie auf jährliche oder halbjährliche Schulungszyklen, deren Aktualisierung deutlich langsamer erfolgt als die Entwicklung der Bedrohungen, denen sie entgegenwirken sollen.