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    Roma-Verwaltung in Den Haag offiziell als Lösung für fehlende Quelldokumentation vorgestellt

    DEN HAAG, Niederlande, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die Roma Identity & Archive Infrastructure wurde in Den Haag als administrative Lösung für Roma vorgestellt, die ihre Identität, Herkunft oder Familiengeschichte aufgrund des Fehlens erforderlicher Quelldokumente nicht hinreichend nachweisen können. Die Infrastruktur wird von der Roma Intelligence & Administration Agency (RIAA) in Zusammenarbeit mit Royal Joh. Enschedé weiter ausgebaut. Die Botschaft der Vereinigten Roma-Stämme unterstützt die institutionelle, diplomatische und internationale Entwicklung des Ökosystems.

    Esmeralda Hrustic, Founder & Chair of the Roma Embassy, pictured alongside the

    Die erste Umsetzung in den Niederlanden konzentriert sich auf Roma, die anhand bestehender staatlicher Verwaltungsunterlagen nicht ausreichend identifiziert werden können. Die RIAA erstellt ein solides Roma-Bevölkerungsregister, das es ermöglicht, die persönlichen Daten von Roma zu überprüfen und nach der Registrierung, Überprüfung und Archivierung offizielle Urkunden auszustellen.

    Offizielle Regierungsbehörden, darunter die niederländischen Einwanderungs- und Identifizierungsbehörden, können diese Informationen nutzen, um Personen mit Roma-Herkunft zu identifizieren.

    Das Fehlen einer zuverlässigen und soliden Erfassung der Roma-Bevölkerung stellt seit Jahrzehnten eine praktische Herausforderung dar, von der nicht nur die betroffenen Personen, sondern auch Regierungen und Identifizierungsbehörden betroffen sind.

    Nach der Umsetzung in den Niederlanden besteht das Ziel darin, diese Methodik schrittweise Roma-Gemeinschaften weltweit und auch ausländischen Behörden zur Verfügung zu stellen, die für die Feststellung von Identität, Staatsangehörigkeit, Herkunft oder Familiengeschichte zuständig sind, darunter Einwanderungs- und Einbürgerungsbehörden, Identifizierungsbehörden, Botschaften, Konsulate und Standesämter. Langfristig soll die Infrastruktur Roma freiwillig zur Verfügung stehen, die ihre Identität, Familiengeschichte und ihr kulturelles Erbe dokumentieren, verifizieren und nachhaltig bewahren möchten.

    Während der Veranstaltung im Grand Hotel Amrâth Kurhaus wurde das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.  Milutin Pavlovic, Teilnehmer am niederländischen Verifizierungsprogramm für Roma ohne Ausweisdokumente, beschrieb in der begleitenden Videodokumentation die persönlichen Auswirkungen:

    „Jeder hat einen Reisepass oder ein Land, mit dem er sich identifiziert – ich jedoch nicht. Selbst nachdem ich nun schon fast fünfzig Jahre hier lebe, habe ich immer noch das Gefühl, auf der Suche zu sein. Gehöre ich wirklich hierher?"

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    PR Newswire (dt.)
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    Roma-Verwaltung in Den Haag offiziell als Lösung für fehlende Quelldokumentation vorgestellt DEN HAAG, Niederlande, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ - Die Roma Identity & Archive Infrastructure wurde in Den Haag als administrative Lösung für Roma vorgestellt, die ihre Identität, Herkunft oder Familiengeschichte aufgrund des Fehlens erforderlicher …
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