Evonik investiert 100 Mio. $ in moderne Wirkstoff-Fertigung in Lafayette
Mit einem Millionenprogramm stärkt Evonik den US-Standort Tippecanoe und rüstet ihn zur modernen Drehscheibe für komplexe pharmazeutische Wirkstoffe auf.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Evonik investiert über fünf Jahre 100 Mio. USD in die Auftragsfertigung moderner pharmazeutischer Wirkstoffe am Standort Tippecanoe in Lafayette, Indiana, zur Modernisierung zentraler Anlagenteile und Steigerung von Automatisierung, Ergonomie und Effizienz.
- Ziel der Investition ist es, die Auftragsentwicklung und Auftragsfertigung (CDMO) in den USA zu stärken und Tippecanoe als zentralen Pfeiler des globalen Evonik-CDMO-Netzwerks für niedermolekulare Wirkstoffe auszubauen.
- Die Maßnahme wird regional gefördert und ist Teil von Evoniks Next Generation Technologies, um technologische Führungsposition, energieeffiziente Produktionsprozesse und Emissionsreduktion voranzutreiben.
- Geopolitische Unsicherheiten betonen die Notwendigkeit, Produktionskapazitäten für unverzichtbare Arzneistoffe in westlichen Industrieländern zu erhalten und komplexe Moleküle herzustellen.
- Durch die Modernisierung sollen gemeinsam mit Kunden anspruchsvollere Moleküle für Onkologie, Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen verfügbar gemacht werden.
- Tippecanoe ist Evoniks zweitgrößter US-Standort und gehört weltweit zu den größten Wirkstoffproduktionsstätten; HPAPI-Betrieb mit 170 m3, OEL bis 0,1 µg/m³; 860 m3 Reaktorkapazität für allgemeine Wirkstoffe; 2.500 m3 Fermentation; 2010 von Eli Lilly übernommen und seither zu CDMO entwickelt.
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