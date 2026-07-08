Tiger Gold schließt Übernahme ab und intensiviert Bohrungen auf Quinchía

Vancouver, British Columbia / 8. Juli 2026 / IRW-Press / Tiger Gold Corp. (TSXV: TIGR) (FWB: D150) (OTCQB: TGRGF) („Tiger“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es seine Transaktion mit LCL Resources Limited („LCL“) bezüglich seiner Option zum Erwerb von 100 % des Goldprojekts Quinchía und des Goldprojekts Andes abgeschlossen hat. Beide Projekte befinden sich im ergiebigen Mid-Cauca-Gürtel in Kolumbien.

Die Arbeiten am Goldprojekt Quinchía (das „Projekt“) schreiten weiterhin zügig voran. Das Unternehmen beschäftigt vor Ort mittlerweile mehr als 160 Mitarbeiter und Auftragnehmer und rekrutiert weiterhin rasch qualifizierte Arbeitskräfte im Land, um die Erschließungs- und Explorationsaktivitäten im Rahmen des Projekts voranzutreiben. Derzeit sind in Quinchía drei Bohrgeräte im Einsatz; weitere Bohrmeter sind geplant, und ein viertes Bohrgerät wird voraussichtlich im August eintreffen. Das Unternehmen arbeitet daran, weitere Ziele mit hoher Priorität zu erschließen, darunter Chuscal und andere, als Teil seiner laufenden Strategie, den Mineralressourcenbestand des Projekts zu vergrößern.

Betriebsupdate: Bohrungen werden mit neuem 22.000-m-Bohrprogramm intensiviert

Mit dem Abschluss der kürzlich überzeichneten Finanzierung in Höhe von 21 Mio. $ entwickelt sich Tiger Gold nun zu einem wachstumsorientierten Unternehmen, das durch die Beschleunigung der Bohrarbeiten auf Ceibal und anderen Zielen einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen will. Damit soll unsere Ressourcenbasis verdoppelt werden, wofür das Unternehmen nun vollständig finanziert ist.

„Wir treten bei Tiger in eine spannende neue Phase ein“, sagte Robert Vallis, President & CEO von Tiger Gold. „Nach der Übernahme des Projekts zu 100 % und dem Abschluss unserer Finanzierung konzentrieren wir uns darauf, unser Kapital für die Weiterentwicklung und Beschleunigung des Projekts Quinchía gezielt einzusetzen. Wir glauben, dass es sich hierbei um ein großes Goldsystem in Distriktgröße mit erheblichem Wachstumspotenzial handelt, und unser Ziel für dieses Jahr ist es, die Ressourcenbasis zu verdoppeln und diesen Wert für die Aktionäre zu erzielen.“

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Video-Interview mit Robert Vallis und Market One Media. Im Auftrag von Tiger Gold.

Die technische Einschätzung von Ceibal hat in den letzten Monaten rasche Fortschritte gemacht. Die Bohrungen des früheren Betreibers in Verbindung mit den anschließenden Feldarbeiten von Tiger, der sich entwickelnden geologischen Neuinterpretation und den jüngsten Ergebnissen der Step-out-Bohrungen haben insgesamt die Einschätzung des Managements bestärkt, dass Ceibal das Potenzial für eine große, mehrere Millionen Unzen umfassende oberflächennahe Goldlagerstätte birgt, die sowohl entlang des Streichens als auch in der Tiefe noch offen ist.

Das Zielgebiet Ceibal befindet sich etwa 1 Kilometer südlich der Lagerstätte Miraflores und 1 Kilometer südwestlich der Lagerstätte Tesorito innerhalb des Verwerfungskorridors Marmato. Das Zielgebiet deckt sich mit einer fast kreisförmigen geochemischen Au-Mo-Anomalie an der Oberfläche mit einer Ausdehnung von etwa 800 m mal 600 m.

Wichtige Impulsgeber für 2026 und darüber hinaus:

- Beschleunigung der Bohrungen auf Ceibal: Ein zusätzliches 15.000-Meter-Bohrprogramm ist im Gange und wird voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein, um im ersten Quartal 2027 auf Ceibal eine erste Mineralressourcenschätzung zu erstellen.

- Abschluss der Infill-Bohrungen bei Tesorito: Es verbleiben noch etwa 4.500 m, um das Infill-, Lücken- und Erweiterungsbohrprogramm bei Tesorito abzuschließen, das darauf abzielt, einen wesentlichen Teil der derzeitigen vermuteten Mineralressource vor den Studien auf PFS-Ebene in die Kategorie der angedeuteten Mineralressource hochzustufen.

- Weiterentwicklung weiterer hochprioritärer Ziele auf Quinchía: Auf dem gesamten Projekt sind Explorationsbohrungen über etwa 2.500 m an mehreren hochprioritären Zielen geplant, darunter Chuscal sowie weitere Prospekte mit großem Potenzial.

- Weiterführung der erforderlichen ESG-, Umwelt- und Engineering-Arbeiten, die für den Fortschritt der Genehmigungsverfahren notwendig sind, sodass die PFS-Studien im Jahr 2027 beginnen können.

Mineralressourcen und technischer Bericht

Ein Bericht mit dem Titel „Quinchía Gold Project NI 43-101 Technical Report & Preliminary Economic Assessment, Department of Risaralda, Colombia” (Stichtag 18. September 2025) (der „technische Bericht“) wurde am 10. Dezember 2025 auf SEDAR+ eingereicht. Der technische Bericht stützt zudem die Offenlegung von Mineralressourcenschätzungen für die Lagerstätten Miraflores und Tesorito mit Stichtag 31. Juli 2025. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, weisen keine nachgewiesene wirtschaftliche Rentabilität auf. Es besteht keine Gewissheit, dass im Zielgebiet Ceibal eine Mineralressourcenschätzung erstellt wird.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Robert Vallis, dem CEO von Tiger, der eine „qualifizierte Person“ im Sinne der NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Über Tiger Gold Corp.

Tiger ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorations- und Minenerschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ausbau seines Vorzeigeprojekts, des Goldprojekts Quinchía, gerichtet ist. Quinchía ist ein mehrere Millionen Unzen schweres Goldprojekt im ertragreichen Mid-Cauca-Gürtel Kolumbiens, an dem Tiger eine 100%ige Beteiligung hält. Tiger wird von einem multidisziplinären Team aus Explorationsgeologen, Minenbau-Experten, Ingenieuren, Metallurgen, ESG-Spezialisten und Fachleuten für Unternehmensfinanzierung geleitet, das nachweisliche Erfolge bei der Exploration, der Projektentwicklung und der Inbetriebnahme von Minen bei weltweit anerkannten Bergbauunternehmen wie AngloGold Ashanti, Barrick Mining, Yamana Gold, Detour Gold, NewGold, Pretium Resources und anderen vorweisen kann.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Robert Vallis

President, CEO & Direktor

info@tigergoldco.com

Kin Communications

Investor Relations

+1 (604) 684-6730

tigr@kincommunications.com

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Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie „plant“, „erwartet“ oder „erwartet nicht“, „erwartungsgemäß“, „schätzt“, „budgetiert“, „geplant“, „prognostiziert“, „projiziert“, „beabsichtigt“, „legt nahe“, „vorläufig“, „zuversichtlich“, „interpretiert“, „zielt ab“, „strebt an“, „nimmt an“ oder „nimmt nicht an“ oder „glaubt“ bzw. Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden „können“, „könnten“, „sollten“, „würden“, „dürften“ oder „werden“. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten, Annahmen (die sich als unrichtig erweisen können) und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Tiger wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen.

Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zu den Plänen und Absichten des Unternehmens hinsichtlich der Exploration und Erschließung der Projekte, zu geplanten Bohrprogrammen, zum Ziel des Unternehmens, die Projekte bis zu einer Produktionsentscheidung voranzutreiben, sowie zum Potenzial, die Mineralressourcen zu erweitern, abzugrenzen und/oder ihre Klassifizierung zu verbessern; ferner gehören dazu Aussagen zum Zeitplan und zum Abschluss geplanter Feldprogramme und künftiger technischer Studien (einschließlich einer vorläufigen Machbarkeitsstudie (PFS)). Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, darunter unter anderem die Verfügbarkeit von Bohrgeräten und anderem Bohrzubehör, Auftragnehmern und Material, der fortgesetzte Zugang zu den Standorten, der Erhalt erforderlicher Genehmigungen und Zulassungen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Unterstützung der Communities und Interessengruppen aufrechtzuerhalten, sowie die Annahme, dass die Ergebnisse der Explorationsbohrungen und der Bohrungen den Erwartungen des Managements entsprechen werden.

Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen zukunftsgerichteten Informationen abweichen, zählen unter anderem Unsicherheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Kosten künftig benötigter Finanzmittel; Veränderungen an den Aktienmärkten; Inflation; Wechselkursschwankungen; Schwankungen der Rohstoffpreise; das Ausbleiben potenziell wirtschaftlicher Abschnitte mit potenzieller Mineralisierung; Unsicherheiten hinsichtlich der geologischen Kontinuität, der potenziellen Mineralisierung und des Ausmaßes der Mineralisierung, die möglicherweise keine wirtschaftlich tragfähigen Ergebnisse liefern; Risiken, dass Feldprogramme reduziert, verzögert oder gar nicht durchgeführt werden; Risiken, dass das Unternehmen die Mindestausgabenanforderungen oder andere Arbeitsverpflichtungen im Rahmen seiner Grundstücksvereinbarungen nicht erfüllt, was die Fähigkeit des Unternehmens, seine Beteiligung an den Projekten aufrechtzuerhalten, nachteilig beeinflussen könnte; Verzögerungen bei der Erlangung oder das Ausbleiben erforderlicher behördlicher, umweltrechtlicher oder sonstiger Projektgenehmigungen; Änderungen der staatlichen Regulierung von Explorations- und Bergbaubetrieben; politische Risiken und soziale Unruhen; die Unfähigkeit, Konsultations- oder Ausgleichsverpflichtungen gegenüber indigenen Völkern zu erfüllen oder konstruktive Beziehungen zu lokalen Communities aufrechtzuerhalten; Verzögerungen beim Vorantreiben der Projekte; Kapital- und Betriebskosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen; sowie die sonstigen Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind.

Tiger geht zwar davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Änderung seiner Einschätzung führen können, lehnt jedoch ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen ab. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollten nicht als Darstellung der Einschätzung von Tiger zu einem Zeitpunkt herangezogen werden, der nach dem Datum dieser Pressemitteilung liegt. Obwohl Tiger versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Die oben genannten Faktoren stellen keine vollständige Liste der Faktoren dar, die sich auf Tiger auswirken können. Weitere Faktoren sind unter „Risk Factors“ in den öffentlichen Offenlegungsunterlagen von Tiger aufgeführt, darunter in der Notierungserklärung und anderen Dokumenten, die unter dem Profil von Tiger auf SEDAR+ verfügbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Tiger übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, um neuen Informationen, späteren Ereignissen oder sonstigen Entwicklungen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

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Die Tiger Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,90 % und einem Kurs von 0,426EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.

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