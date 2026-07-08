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    The Platform Group: Finanzierung fix – The Platform Group-Aktie legt zu

    Die Platform Group stärkt mit einer neuen Finanzierung über bis zu 80 Mio. EUR ihre Akquisitionskraft und setzt damit den Wachstumskurs im europäischen Softwaremarkt fort.

    The Platform Group: Finanzierung fix – The Platform Group-Aktie legt zu
    Foto: adobe.stock.com
    • The Platform Group SE & Co. KGaA hat eine Finanzierungsvereinbarung über bis zu 80 Mio. EUR abgeschlossen, die für Akquisitionsfinanzierung verwendet wird; Darlehensgeber sind eine renommierte international tätige Finanzgruppe sowie eine mit dem Hauptaktionär verbundene Gesellschaft; die Mittel werden zweckgebunden bereitgestellt und die Finanzierung entspricht den Vorgaben der bestehenden Anleihe.
    • Die Platform Group ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen in 26 Branchen, mit einem Partnernetzwerk von über 16.600 Partnern und adressiert B2B- sowie B2C-Kunden; Branchen u.a. Luxury Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik; 19 Standorte in Europa; Sitz in Düsseldorf.
    • Für das Geschäftsjahr 2025 wurden Umsatz von 728 Mio. EUR und bereinigtes EBITDA von 55 Mio. EUR erzielt.
    • Die Finanzierung dient der Akquisitionsfinanzierung und beinhaltet marktübliche aufschiebende Bedingungen, die an Umsetzung und Auszahlung geknüpft sind; sie steht im Einklang mit den Regelungen der bestehenden Anleihe.
    • Die Veröffentlichung erfolgte am 8. Juli 2026 als Insiderinformation gemäß Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und wird über EQS News verbreitet; der Emittent/in Herausgeber ist verantwortlich.
    • Ansprechpartner im Investor Relations ist Nathalie Richert (Head of Investor Relations); Kontakt: ir@the-platform-group.com; Adresse: Schloss Elbroich, Am Falder 4, 40589 Düsseldorf; Website: corporate.the-platform-group.com.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresabschluss, bei The Platform Group ist am 20.08.2026.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,8790EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,21 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 0,9000EUR das entspricht einem Plus von +2,39 % seit der Veröffentlichung.


    The Platform Group

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    ISIN:DE000A40ZW88WKN:A40ZW8
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