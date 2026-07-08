Weltschifffahrtsorganisation warnt vor Durchfahrt durch Hormus-Passage

LONDON (dpa-AFX) - Angesichts neuer Angriffe warnt die Weltschifffahrtsorganisation IMO Schiffe vor der Durchfahrt durch die Straße von Hormus. "Solange der Schutz und die Sicherheit von Besatzungen nicht garantiert werden können, rufe ich Flaggenstaaten, Betreiber und alle zuständigen Behörden dazu auf, Seeleute keiner unnötigen Gefahr durch das Passieren der Meerenge auszusetzen", sagte IMO-Generalsekretär Arsenio Dominguez einer Mitteilung zufolge.

Die Angriffe auf mehrere Schiffe in den vergangenen beiden Tagen verurteilte er scharf. "Kein Seemann sollte sein Leben riskieren müssen, um einfach seine Arbeit zu machen", so Dominguez weiter. Die Lage sei volatil. Er rief alle beteiligten Staaten auf, sich maximal zurückzuhalten und die Situation umgehend zu deeskalieren und Schiffen die Abreise zu ermöglichen.