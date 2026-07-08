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    Chipzulieferer vor Q2-Zahlen

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    Optik-Boom bei Aixtron: Aufträge sollen um fast 50 Prozent steigen

    Aixtron steht vor einem starken zweiten Quartal. Der Aachener Halbleiterausrüster dürfte in diesem Monat Zahlen vorlegen, die von einer kräftig anziehenden Nachfrage aus dem Optik-Segment geprägt sind.

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    Chipzulieferer vor Q2-Zahlen - Optik-Boom bei Aixtron: Aufträge sollen um fast 50 Prozent steigen
    Foto: Oliver Berg/dpa

    Die Analysten von Bank of America rechnen mit einem Auftragseingang von rund 189 Millionen Euro, ein Plus von etwa zehn Prozent gegenüber dem Vorquartal und fast 50 Prozent im Jahresvergleich. Die Bank bestätigt ihre Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 72 Euro und führt Aixtron weiterhin auf ihrer Liste der aussichtsreichsten Werte im Nebenwertesegment.

    Getrieben wird der Optimismus von einer sich verbreiternden Kundenbasis im Bereich optischer Komponenten, etwa für Laser in der Datenübertragung. Nach Einschätzung des Managements könnte die Branche mittelfristig zwischen 80 und 100 entsprechende Fertigungsanlagen benötigen, eine Zahl, die sich aus Gesprächen mit Kunden und Prognosen zur Transceiver-Nachfrage ableitet.

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    Sollte sich der Bedarf an optischen Lasern weiter beschleunigen, sehen die Analysten sogar noch Luft nach oben. Kurzfristig könnte der Ausbau allerdings durch Kapazitätsengpässe bei den Kunden selbst gebremst werden, etwa durch den Umstieg von kleineren auf größere Indiumphosphid-Wafer.

    Für die übrigen Wachstumsfelder zeichnet BofA ein gestaffeltes Bild: Bei Galliumnitrid-Bauteilen, die vor allem in Hochspannungs-Gleichstromnetzen zum Einsatz kommen, erwarten die Analysten eine spürbare Belebung der Bestellungen gegen Ende 2026 oder Anfang 2027. Der Siliziumkarbid-Markt, der stark an der Elektromobilität hängt, dürfte demnach erst rund ein Jahr später anspringen, gegen Ende 2027.

    Ein weiterer Baustein der Wachstumsstrategie ist das neue Werk in Malaysia, das Ende 2027 die Produktion aufnehmen und die Gesamtkapazität von Aixtron auf umgerechnet 1,3 Milliarden Euro Umsatzvolumen heben soll.

    Dank modularer Bauweise lässt sich die Anlage bei Bedarf mit überschaubarem Kapitalaufwand verdoppeln, was laut den Analysten das Risiko von Lieferengpässen deutlich senkt. 

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,11 % und einem Kurs von 42,48EUR auf Tradegate (08. Juli 2026, 14:50 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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