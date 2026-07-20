Ihre wichtigsten Termine
Spannende Updates von: Thyssenkrupp, Ryanair, Steel Dynamics und Domino's Pizza
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
07:00 Uhr, Irland: Ryanair Q1-Zahlen
12:05 Uhr, USA: Domino's Pizza, Q2-Zahlen
Deutschland: Thyssenkrupp, Capital Markets Day
USA: Steel Dynamics, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
08:00 Uhr, Deutschland: Erzeugerpreise 6/26
09:30 Uhr, Polen: Industrieproduktion 6/26
09:30 Uhr, Polen: Erzeugerpreise 6/26
11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 5/26
16:00 Uhr, USA: Frühindikator 6/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Montag, 20.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 DEU Producer Price Index (YoY) 08:00 DEU Producer Price Index (MoM) 12:00 DEU German Buba Monthly Report 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Monat) 14:30 CAN Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN BoC Kern-Verbraucherpreisindex (Jahr) 14:30 CAN Consumer Price Index (MoM)
Webinare
|Zeit
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|15:20
|Webinar
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|21.07. 08:25
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Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin