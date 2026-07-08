Straßen platzen, Schienen dehnen sich aus: Diese Aktien sind jetzt verdammt heiß

Meteorologen verweisen auf ein stabiles Hochdrucksystem über Westeuropa. Kühler Atlantikwind wird blockiert. Gleichzeitig strömt heiße und trockene Luft aus Nordafrika nach Norden. Trockene Böden verstärken die Hitze zusätzlich.

Wettermodelle rechnen wieder mit deutlich höheren Temperaturen. In Teilen West- und Südeuropas könnten extreme Werte erreicht werden. Auch Deutschland dürfte ab Donnerstag wieder stärker betroffen sein.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Anleger rückt damit ein neues Thema in den Fokus: Klimaanpassung. Gavin Maguire, Kolumnist für den globalen Energiewandel, schreibt für Reuters, Europa sei in vielen Bereichen für ein Klima gebaut worden, das es so nicht mehr gebe. Bei Temperaturen von mehr als 40 Grad Celsius verformten sich zuletzt Straßen und Schienen. Ampeln fielen aus. Verkehrsbetriebe mussten Geschwindigkeiten senken oder den Betrieb unterbrechen.

Die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa warnt vor zunehmenden Schäden an Verkehrsinfrastruktur. Auch die Europäische Umweltagentur zählt den Schutz vor Hitzerisiken zu den dringenden Aufgaben des Kontinents.

Besonders betroffen sind Straßen

Klassischer Asphalt kann bei langer Hitze weich werden. Dann entstehen Spurrillen, Risse und Verformungen. Davon könnten Anbieter hochwertiger Bindemittel profitieren. TotalEnergies bietet mit Styrelf polymermodifizierte Bindemittel an. Auch Shell zähle als großer Bitumenanbieter zu den möglichen Gewinnern.

Im Bahnverkehr sei die Herausforderung ähnlich groß. Europa will mehr Verkehr auf die Schiene verlagern. Doch Stahl dehnt sich bei Hitze aus. Das erhöht das Risiko für Schienenverformungen, Signalstörungen und Tempolimits.

Davon könnten Anbieter von Bahninfrastruktur profitieren. Vossloh liefert Schienenbefestigungen und Betonschwellen für verschiedene Klimazonen. Auch Pandrol und Voestalpine Railway Systems könnten von höheren Ausgaben für robustere Schienenkomponenten profitieren.

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Weitere Chancen sieht Maguire bei Baustoffen und Spezialchemie. Hitze belastet Brücken, Tunnel und andere Bauwerke. Unternehmen wie Heidelberg Materials, Holcim und Sika liefern Beton, Zusatzstoffe, Dichtstoffe und Spezialchemie, die Infrastruktur widerstandsfähiger machen können.

Stromnetze müssen hitzefester werden

Bahnen, Ladepunkte und Nahverkehrssysteme brauchen Netze, die bei Extremtemperaturen stabil bleiben. Das stützt die Nachfrage nach Kabeln und Übertragungstechnik. Prysmian, Nexans und NKT seien wichtige Anbieter in diesem Bereich.

Der Markt für Klimaanpassung steht noch im Schatten der Dekarbonisierung. Doch Maguire sieht eine neue Dringlichkeit. Jede Investition in sauberen Strom verliere an Wert, wenn Netze Extremwetter nicht standhalten. Und jede Elektrifizierung des Verkehrs helfe wenig, wenn Züge bei Hitze nicht fahren.

Fazit

Es geht darum, wie Straßen, Schienen und Stromnetze in einer heißeren Welt funktionsfähig bleiben. Genau dort könnten neue Anlagechancen entstehen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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