Passagierzahl verdoppelt sich bis 2045

Treiber der Nachfrage seien Urbanisierung, Wirtschaftswachstum und eine wachsende Mittelschicht. Weil vor allem kleinere Städte statt der Metropolen wachsen, werde der Luftverkehr künftig dezentraler organisiert. Es entstünden neue Verbindungen zwischen mittelgroßen Städten abseits der großen Drehkreuze. Besonders gefragt blieben demnach sparsamere Kurz- und Mittelstreckenjets. Der Hersteller verwies auf sein eigenes Auftragsbuch mit mehr als 9.000 Maschinen./ceb/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Airbus Aktie

Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 200,1 auf Tradegate (08. Juli 2026, 14:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um +4,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +15,25 %.

Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 158,54 Mrd..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 209,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 185,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 226,00EUR was eine Bandbreite von -7,28 %/+13,27 % bedeutet.