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    Was der Porsche- und Betriebsratschef zum Sparpaket sagen

    Für Sie zusammengefasst
    • Verhandlungen über zweites Sparpaket in Endphase
    • Tausende Stellen in Management Verwaltung Entwicklung
    • Gewinneinbruch um 91 Prozent auf 310 Millionen
    Was der Porsche- und Betriebsratschef zum Sparpaket sagen
    Foto: Ole Spata - dpa

    STUTTGART (dpa-AFX) - Beim Sportwagenbauer Porsche gehen die Verhandlungen über ein zweites Sparpaket in die entscheidende Phase. Beide Seiten haben sich am vergangenen Wochenende erneut zu Gesprächen getroffen, wie aus einem Intranet-Beitrag hervorgeht, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Abgeschlossen sind die Verhandlungen zwischen dem Porsche-Management um Chef Michael Leiters und den Arbeitnehmervertretern aber noch nicht.

    Bis Ende Juli soll die Einigung demnach aber stehen: "Es waren lange, intensive und an einigen Stellen auch schwierige Gespräche", wird Leiters in dem Beitrag zitiert. Aber man sei ein gutes Stück vorangekommen. "Jetzt geht es um die Detailarbeit, ehe wir Ende Juli die Ergebnisse vorstellen. Bis dahin haben wir mit der Arbeitnehmerseite Stillschweigen vereinbart."

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    Gesamtbetriebsratschef Ibrahim Aslan sah auch Fortschritte: "Es geht voran, aber auf dem Weg hin zu einer Einigung gibt es schon noch einige Brocken aus dem Weg zu räumen. Da lassen wir nicht locker." Die Inhalte des vergangenen Wochenendes würden nun in den Gremien finalisiert. "Und dann werden wir natürlich erst intern informieren, denn die Mannschaft hat absoluten Vorrang."

    Stellenabbau in Sicht

    Leiters hatte bereits im März angekündigt, Porsche deutlich verschlanken und die bisher zu diesem Zweck aufgelegten Programme verschärfen zu wollen. Das schließe auch einen Stellenabbau ein, sagte der neue Porsche-Chef damals. Die Verhandlungen zu dem sogenannten Zukunftspaket laufen bereits seit Monaten. Früheren Berichten zufolge stehen mehrere Tausend Stellen bei den Schwaben zur Disposition - vor allem in Management, Verwaltung und Entwicklung.

    Es ist nicht das erste Sparpaket, das die VW -Tochter auflegen muss: Bereits vor eineinhalb Jahren hatte Porsche verkündet, dass in der Region Stuttgart bis 2029 rund 1.900 Stellen sozialverträglich wegfallen sollen. Zusätzlich sind die Verträge von rund 2.000 befristeten Angestellten ausgelaufen. Außerdem wurden im Leipziger Werk Stellen abgebaut - und drei Tochterfirmen mit zusammen rund 500 Beschäftigten sollen ebenfalls geschlossen werden.

    Gewinneinbruch um 91 Prozent

    Nötig sind die Sparrunden überhaupt nur deshalb, weil aus Porsche 2025 ein Unternehmen im Krisenmodus geworden ist. Die Verkaufszahlen sackten um ein Zehntel ab - und lagen auf dem niedrigsten Stand seit dem Corona-Jahr 2020. Die Werke sind nicht ausgelastet. Noch dramatischer sah es beim Gewinn aus: Der Überschuss brach um rund 91 Prozent auf 310 Millionen Euro ein.

    Ursachen für die Entwicklung waren das schwächelnde China-Geschäft, die US-Zollpolitik und die geringere Nachfrage nach E-Modellen. Hinzu kamen der Konzernumbau und Strategiefragen: Allein die Entscheidung, wieder mehr Verbrenner zu entwickeln und zu produzieren, schlug mit Milliarden zu Buche.

    Auch im ersten Quartal ging es weiter bergab. Die Prognose für das laufende Jahr bestätigte das Unternehmen zuletzt aber./jwe/DP/jha

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