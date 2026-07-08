🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsUS Tech 100 IndexvorwärtsNachrichten zu US Tech 100

    Aktien New York Ausblick

    2069 Aufrufe 2069 0 Kommentare 0 Kommentare

    Schwach erwartet - Iran-Waffenruhe bedroht

    Für Sie zusammengefasst
    • Drohendes Ende der Iran-Waffenruhe belastet Märkte
    • Fluggesellschaften und Kreuzfahrtaktien fallen stark
    • Ölkonzerne gewinnen durch stark höhere Ölpreise
    Aktien New York Ausblick - Schwach erwartet - Iran-Waffenruhe bedroht
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Ein drohendes Ende der Waffenruhe im Iran dürfte die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte erheblich belasten. US-Präsident Donald Trump hatte Zweifel am Status eines vorläufigen Friedensabkommens mit dem Iran geäußert und erklärt, die Vereinbarung sei hinfällig. Zuvor war es zu gegenseitigen Angriffen samt einem Abschuss iranischer Raketen auf Bahrein gekommen.

    Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,9 Prozent tiefer auf 52.475 Punkte. Den technologielastigen Nasdaq 100 sieht IG ebenfalls 0,9 Prozent im Minus bei 28.919 Zählern.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones!
    Short
    59.696,74€
    Basispreis
    63,94
    Ask
    × 7,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    45.589,24€
    Basispreis
    60,17
    Ask
    × 7,67
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im vorbörslichen Handel am Mittwoch standen nach Trumps Äußerungen vor allem Aktien von Fluggesellschaften und Kreuzfahrtunternehmen unter Druck. So verbuchten die Papiere von United Airlines , Delta Air Lines und American Airlines Verluste zwischen 2,6 und 3,5 Prozent. Die Titel von Carnival und Royal Caribbean büßten jeweils 2,0 Prozent ein.

    Dagegen profitierten die Anteilsscheine von Ölkonzernen vorbörslich von deutlich gestiegenen Ölpreisen. Für Chevron ging es zuletzt um 1,6 Prozent nach oben, ExxonMobil legten um 1,3 Prozent zu.

    Die Aktien von Apple und Broadcom reagierten im vorbörslichen Handel kaum auf die Nachricht über einen neuen Deal beider Unternehmen im Volumen von mehr als 30 Milliarden US-Dollar. Der iPhone-Hersteller will von dem Halbleiter-Hersteller mehr als 15 Milliarden Chips in den USA produzieren lassen. Dabei werde es sich um Technik rund um die Anbindung zu Kommunikations-Netzen handeln, hieß es. Allerdings hatte Broadcom bereits am Montag eine bis zum Jahr 2031 verlängerte Technologiepartnerschaft mit Apple angekündigt.

    Die Aktien von FuelCell Energy brachen vorbörslich um knapp 20 Prozent ein. Das Wasserstoff-Unternehmen hatte eine Kapitalerhöhung um 200 Millionen Dollar angekündigt und diese wenig später auf 225 Millionen Dollar ausgeweitet.

    Die Papiere des Halbleiter-Unternehmens Navitas sackten vorbörslich um 5,3 Prozent ab, nachdem der Wettbewerber Wolfspeed bei einem US-Bezirksgericht im Staat Delaware Klage gegen Navitas wegen angeblicher Patentverletzungen eingereicht hatte. Wolfspeed-Titel verloren 2,6 Prozent./edh/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Broadcom Aktie

    Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 271,6 auf Tradegate (08. Juli 2026, 14:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Broadcom Aktie um +2,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Broadcom bezifferte sich zuletzt auf 1,59 Bil..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 526,11USD. Von den letzten 9 Analysten der Broadcom Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 400,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 580,00USD was eine Bandbreite von +18,17 %/+71,34 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu US Tech 100 - A0AE1X - US6311011026

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über US Tech 100. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    15 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Ausblick Schwach erwartet - Iran-Waffenruhe bedroht Ein drohendes Ende der Waffenruhe im Iran dürfte die US-Aktienmärkte zur Wochenmitte erheblich belasten. US-Präsident Donald Trump hatte Zweifel am Status eines vorläufigen Friedensabkommens mit dem Iran geäußert und erklärt, die Vereinbarung sei …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     