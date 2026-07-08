Neue Funde verdichten Hinweise auf unberührtes Goldsystem

Die Puzzleteile auf dem Vatu-Aurum-Projekt auf Fidschi fügen sich zu einem immer vielversprechenderen Gesamtbild zusammen. Kalo Gold (TSX-V: KALO; OTCID: KLGDF; FSE: 9M51) stößt auf dem Zielgebiet Wainikoro auf immer deutlichere Hinweise für ein unberührtes, oberflächennahes Epithermalsystem. Aktuelle Boden- und Schürfprogramme brachten nicht nur neue Quarzgänge und markante Quecksilberanomalien zutage, sondern lieferten auch erste hochgradige Goldindikationen.

Die identifizierten Quecksilberanomalien und die beobachtete Niedrigtemperatur-Alteration sind klassische Indikatoren für den oberen, kühleren Teil eines Low-Sulphidation-Systems. Für Kalo Gold deutet dies darauf hin, dass die Geologie auf Wainikoro kaum erodiert ist und die entscheidende, edelmetallreiche Siedezone noch intakt in der Tiefe verborgen liegt. Zudem konzentrieren sich diese Anomalien exakt an den Schnittpunkten großer regionaler Störungszonen – ideale Aufstiegswege für hydrothermale Fluide.

Luftmagnetische Messungen (Gesamtmagnetfeldstärke) auf Wainikoro, die Hotspots mit Quecksilber im Boden (Hg) zeigen, die sich innerhalb konvergenter Strukturzonen (rote Umrandungen) an den Schnittpunkten interpretierter regionaler Verwerfungen, darunter die Nubu-Graben-Verwerfung, konzentrieren. Quelle Kalo Gold

Flankierende Prospektionsarbeiten bestätigen dieses Explorationsmodell: Das Team entdeckte weitere Quarzgänge sowie hydrothermal alterierte Brekzien, die räumlich eng mit magnetischen Tiefs korrelieren. Besonders bemerkenswert sind die ersten Vorab-Analysen eines silifizierten Andesit-Aufschlusses im östlichen Teil des Zielgebiets. Dort zeigten Feldmessungen stark anomale Goldwerte mit geschätzten Gehalten von bis zu 5,5 Gramm pro Tonne (g/t) Gold. Weitere Proben desselben Aufschlusses untermauerten dieses Potenzial mit Schätzwerten zwischen 1,2 und 3,2 g/t Gold. Das Unternehmen hat die Proben zur finalen Bestätigung mittels traditioneller Brandprobe (Fire Assay) an ein zertifiziertes Labor übermittelt.

Die Zuversicht des Managements wächst, da nun gleich mehrere unabhängige Datensätze – von der Geochemie über die geologische Kartierung bis hin zur Geophysik – präzise auf dieselben Zielkorridore verweisen. Um die kommenden Bohrungen optimal zu priorisieren, bereitet Kalo Gold nun bodengestützte geophysikalische Programme vor. Diese sollen die alterierten Zonen und verborgenen Fluidwege unter der flachen Überdeckung noch schärfer definieren und das vielversprechende System für den Bohrer vorbereiten.







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