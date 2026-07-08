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    BMW holt sich Platz zwei bei den Elektroautos zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • BMW holt zweiten Platz bei Elektroautozulassungen
    • Volkswagen bleibt klare Nummer eins bei Elektroautos
    • Tesla steigert Absatz deutlich durch Preissenkungen
    BMW holt sich Platz zwei bei den Elektroautos zurück
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Aussage zur Rolle der Neuen Klasse am Ende des 6. Absatzes korrigiert. BMW hat dazu weitergehende Informationen vorgelegt.)

    FLENSBURG (dpa-AFX) - BMW hat sich den zweiten Platz bei den Elektroauto-Neuzulassungen in Deutschland zurückgeholt. Im zweiten Quartal lag nur Platzhirsch Volkswagen vor den Münchnern, wie sich aus Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes errechnen lässt. Tesla , Skoda und Audi verloren dagegen im Ranking.

    Klare Nummer eins ist weiter Volkswagen mit 25.600 Neuzulassungen im zweiten Quartal. Dahinter folgen BMW mit gut 19.000 und Skoda mit 18.700 vor Tesla mit 16.000, Mercedes mit 15.700 und Audi mit 12.400.

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    Noch im ersten Quartal hatte das Ranking anders ausgesehen: Damals folgten auf VW die Marken Skoda, Tesla und Audi, BMW schaffte es nur auf den fünften Rang vor Mercedes auf Platz 6.

    Tesla profitiert von Preissenkungen

    Auch wenn Tesla aktuell keinen Treppchenplatz mehr einnimmt, schneidet die Marke von Elon Musk dennoch sehr viel besser als vor einem Jahr. Damals hatte sie auch wegen des politischen Engagements von Musk deutlich an Absatz eingebüßt. Nun hat Tesla im ersten Halbjahr schon etwa eineinhalbmal so viele Autos in Deutschland verkauft wie im Gesamtjahr 2025.

    Branchenexperte Ferdinand Dudenhöffer führt das auch auf starke Preissenkungen zurück. Um den Jahreswechsel herum seien Teslas Model 3 und Model Y um mehrere tausend Euro billiger geworden, sagt er. "Das sind relativ alte Autos, aber mit den Preisen sind sie wettbewerbsfähig - das sieht man auch in den Zulassungszahlen."

    Preise könnten auch BMW geholfen haben, sagt Dudenhöffer. Bei den Münchnern sehe man derzeit hohe Rabatte. Auch BMWs neue Klasse spielte dabei eine kleine Rolle. Sie ist zwar erst im Hochlauf, kam aber bereits auf mehr als 4.000 Neuzulassungen.

    Nicht alle chinesischen Hersteller holen auf

    Chinesische Hersteller spielen eine noch kleine, aber wachsende Rolle auf dem deutschen Auto- und speziell dem Elektroautomarkt. BYD kommt im zweiten Quartal auf gut 6.000 Elektroauto-Neuzulassungen, Leapmotor auf fast 5.000 und MG Roewe und XPeng auf mehr als 2.000.

    Zusammen kommen sie damit in eine ähnliche Dimension wie Mercedes und weisen durch die Bank hohe Wachstumsraten auf. Zumindest im zweiten Quartal musste BYD allerdings einen kleinen Rückschlag einstecken: Die Marke fiel nach Platz 12 im ersten Quartal auf Rang 13. Leapmotor sprang dagegen von 18 auf 15.

    Elektromobilität erreicht breitere Gruppen

    Die Elektromobilität erreiche "zunehmend breitere Käufergruppen", sagt Branchenexperte Stefan Bratzel. "Durch die hohe Wettbewerbsintensität werden die Marktanteile zwischen den Automobilherstellern in Deutschland neu verteilt", erwartet er. "Chinesische Automobilhersteller werden versuchen, mit einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis weitere Marktanteile zu gewinnen. Wer hier nicht gegenhalten kann, wird mittelfristig zu den Verlierern zählen und könnte langfristig aus dem Markt ausscheiden."/ruc/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,73 % und einem Kurs von 59,20 auf Tradegate (08. Juli 2026, 14:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +8,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,95 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +24,21 %/+80,79 % bedeutet.





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