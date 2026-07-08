Vonovia Aktie weiter abwärts - -4,73 % - 08.07.2026

Die Vonovia Aktie ist bisher um -4,73 % auf 21,170€ gefallen. Das sind -1,050 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Vonovia Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,00 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,73 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Vonovia ist Europas führendes Wohnungsunternehmen, spezialisiert auf Vermietung und Immobilienmanagement. Es dominiert den deutschen Markt und expandiert in Europa. Hauptkonkurrenten sind LEG Immobilien und Deutsche Wohnen. Vonovia zeichnet sich durch umfassende Dienstleistungen und nachhaltige Modernisierungsstrategien aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Vonovia-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,25 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -2,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +12,15 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -9,84 % verloren.

Während Vonovia deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der DAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -1,72 %.

Vonovia Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -2,12 % 1 Monat +12,15 % 3 Monate +0,25 % 1 Jahr -22,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Vonovia Aktie

Stand: 08.07.2026, 15:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um Vonovias Kursentwicklung und Bewertung. Die Diskussion dreht sich um Preisziele um 19€, mögliche Rücksetzer Richtung 17–17,5€ und Debatten über einen Ausbruch über 25€. Fundamental belasten steigende Zinsen, Refinanzierungskosten und Inflation Immobilienwerte; Ölpreis- und Notenbank-Sorgen prägen die Stimmung, doch die Aktie wirkt teils besser als der DAX.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.

Informationen zur Vonovia Aktie

Es gibt 836 Mio. Vonovia Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,76 Mrd.EUR € wert.

Die aus Sicht von US-Präsident Donald Trump beendete Waffenruhe im Iran-Krieg hat den Dax am Mittwoch unter Druck gebracht. Nachdem die Rekordjagd bereits am Montag mit dem Test der 25.900er Marke abgebrochen wurde, ging es zeitweise wieder unter …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

Die Vonovia-Aktie gehört heute zu den schwächsten Werten im DAX und verliert zeitweise rund -5%. Hintergrund ist die erneut angespannte geopolitische Lage, die den Ölpreis deutlich steigen lässt und damit auch neue Zinssorgen an den Märkten schürt. Steigender Ölpreis sorgt wieder für Zinssorgen Nicht nur Vonovia, sondern der gesamte Immobiliensektor gerät heute unter Druck. Auslöser […] The post Vonovia-Aktie: Darum steht der Turnaround auf der Kippe first appeared on sharedeals.de.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

TAG Immobilien, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -6,16 %. Deutsche Wohnen notiert im Minus, mit -3,82 %. Grand City Properties notiert im Minus, mit -4,24 %. LEG Immobilien verliert -6,67 % Aroundtown notiert im Minus, mit -7,59 %.

Vonovia Aktie jetzt kaufen?

Ob die Vonovia Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vonovia Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.