🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKarbon-X AktievorwärtsNachrichten zu Karbon-X
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Karbon-X gibt strategische Partnerschaft zur Bewertung der Kenya BioHub Initiative bekannt

    Karbon-X gibt strategische Partnerschaft zur Bewertung der Kenya BioHub Initiative bekannt
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Das Unternehmen wird eine Machbarkeitsprüfung für eine integrierte Initiative zur Landrenaturierung und Nutzung erneuerbarer Energien durchführen. Dies ist Teil seiner Strategie zum Ausbau seiner internationalen Entwicklungspipeline für Klimaschutzprojekte.

     

    CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 8. Juli 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen auf den globalen Kohlenstoffmärkten und im Bereich der Klimainfrastruktur anbietet, gab heute eine strategische Partnerschaft mit REGID International („REGID“) bekannt, um gemeinsam die Kenya BioHub Initiative zu bewerten – ein integriertes Klimainfrastrukturprogramm, das darauf abzielt, degradierte Flächen zu sanieren, nachhaltige Biomasse zu produzieren und die Dekarbonisierung der Industrie in Kenia zu unterstützen.

     

    Die Partnerschaft spiegelt den disziplinierten Ansatz von Karbon-X wider, Chancen im Bereich der Klimainfrastruktur mit langfristigem Entwicklungspotenzial zu identifizieren, zu bewerten und selektiv voranzutreiben – als Teil seiner Strategie zum Ausbau seiner internationalen Projektentwicklungspipeline.

     

    Die Kenya BioHub Initiative zielt darauf ab, degradierte Flächen durch nachhaltige Agroforstwirtschaft zu sanieren und gleichzeitig erneuerbare Biomasse zu produzieren, um den Ersatz fossiler Brennstoffe in industriellen Energieanwendungen zu unterstützen. Die Initiative zielt zudem darauf ab, die Bodengesundheit zu verbessern, die Energiesicherheit zu stärken, lokale Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und die langfristige ökologische Widerstandsfähigkeit zu fördern.

     

    Im Rahmen der Vereinbarung wird Karbon-X die technische, wirtschaftliche, finanzielle und regulatorische Machbarkeit der Initiative bewerten, einschließlich der Ermittlung des am besten geeigneten Weges für die CO₂-Zertifizierung, Umsetzung und Vermarktung. Vorbehaltlich einer erfolgreichen Machbarkeitsprüfung könnte die Initiative als CO₂-Projekt weiterentwickelt werden und voraussichtlich hochwertige CO₂-Gutschriften mit hoher Integrität generieren, die langfristige Investitionen unterstützen, die finanzielle Nachhaltigkeit des Projekts stärken, den lokalen Gemeinden und Interessengruppen dauerhafte Vorteile verschaffen und die langfristige Entwicklung der Initiative ermöglichen.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Karbon-X gibt strategische Partnerschaft zur Bewertung der Kenya BioHub Initiative bekannt Das Unternehmen wird eine Machbarkeitsprüfung für eine integrierte Initiative zur Landrenaturierung und Nutzung erneuerbarer Energien durchführen. Dies ist Teil seiner Strategie zum Ausbau seiner internationalen Entwicklungspipeline für …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     