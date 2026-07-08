Karbon-X gibt strategische Partnerschaft zur Bewertung der Kenya BioHub Initiative bekannt

Das Unternehmen wird eine Machbarkeitsprüfung für eine integrierte Initiative zur Landrenaturierung und Nutzung erneuerbarer Energien durchführen. Dies ist Teil seiner Strategie zum Ausbau seiner internationalen Entwicklungspipeline für Klimaschutzprojekte.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 8. Juli 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, das End-to-End-Dienstleistungen auf den globalen Kohlenstoffmärkten und im Bereich der Klimainfrastruktur anbietet, gab heute eine strategische Partnerschaft mit REGID International („REGID“) bekannt, um gemeinsam die Kenya BioHub Initiative zu bewerten – ein integriertes Klimainfrastrukturprogramm, das darauf abzielt, degradierte Flächen zu sanieren, nachhaltige Biomasse zu produzieren und die Dekarbonisierung der Industrie in Kenia zu unterstützen.

Die Partnerschaft spiegelt den disziplinierten Ansatz von Karbon-X wider, Chancen im Bereich der Klimainfrastruktur mit langfristigem Entwicklungspotenzial zu identifizieren, zu bewerten und selektiv voranzutreiben – als Teil seiner Strategie zum Ausbau seiner internationalen Projektentwicklungspipeline.

Die Kenya BioHub Initiative zielt darauf ab, degradierte Flächen durch nachhaltige Agroforstwirtschaft zu sanieren und gleichzeitig erneuerbare Biomasse zu produzieren, um den Ersatz fossiler Brennstoffe in industriellen Energieanwendungen zu unterstützen. Die Initiative zielt zudem darauf ab, die Bodengesundheit zu verbessern, die Energiesicherheit zu stärken, lokale Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen und die langfristige ökologische Widerstandsfähigkeit zu fördern.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Karbon-X die technische, wirtschaftliche, finanzielle und regulatorische Machbarkeit der Initiative bewerten, einschließlich der Ermittlung des am besten geeigneten Weges für die CO₂-Zertifizierung, Umsetzung und Vermarktung. Vorbehaltlich einer erfolgreichen Machbarkeitsprüfung könnte die Initiative als CO₂-Projekt weiterentwickelt werden und voraussichtlich hochwertige CO₂-Gutschriften mit hoher Integrität generieren, die langfristige Investitionen unterstützen, die finanzielle Nachhaltigkeit des Projekts stärken, den lokalen Gemeinden und Interessengruppen dauerhafte Vorteile verschaffen und die langfristige Entwicklung der Initiative ermöglichen.