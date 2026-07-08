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    Hollyland MELO P1 bietet Platz für ein komplettes Aufnahmestudio in einem einzigen kabellosen Gehäuse

    Nach der Kickstarter-Kampagne nun weltweit erhältlich 

    Medien-Highlights

    • Ein tragbares, kabelloses All-in-One-Studio für die Musikproduktion
    • 55 g schwerer intelligenter Audiomischer mit Dual-DSP-Architektur
    • 1-Zoll-Großmembran-Kondensatormikrofon
    • Ein vollständig kabelloses Audio-Ökosystem
    • HollyAudio-App mit über 100 Voreinstellungen verfügbar
    • In wenigen Sekunden bereit zum Streamen
    • Akku-Laufzeit von einem ganzen Tag

    SHENZHEN, China, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, ein führender Anbieter von Lösungen für drahtlose Kommunikation und Video, hat das MELO P1 vorgestellt. Dieses komplette, kabellose All-in-One-Studiosystem vereint ein Aufnahmemikrofon, einen 55 g leichten intelligenten Mischer, ein Paar Monitor-Kopfhörer und eine kabellose Fernbedienung mit Schnellzugriffsfunktionen in einem einzigen System, mit dem Sie Musik in Echtzeit aufnehmen, abmischen und abhören können. Das System wurde speziell für Musiker, Live-Streamer und mobile Kreative entwickelt und eignet sich für Anwendungsfälle, die von Aufnahmen im eigenen Zimmer über Live-Musik-Streaming bis hin zu Straßenauftritten und Social-Media-Übertragungen reichen.

    Von der Aufnahme bis zum Monitoring

    Was früher einen ganzen Raum voller herkömmlicher Studioausrüstung erforderte, passt nun in einen einzigen Transportkoffer, sodass Musiker und Kreative von überall aus aufnehmen, abmischen und live gehen können.

    Das 1-Zoll-Großmembran-Kondensatormikrofon verfügt über eine integrierte, stoßdämpfende Akustikkammer, die Handhabungsgeräusche reduziert. In Kombination mit der KI-basierten Geräuschunterdrückung sorgt es für eine klare und natürliche Stimmerfassung – selbst in lauten Umgebungen.

    Der intelligente Audiomischer wiegt nur 55 g und basiert auf einer Dual-DSP-Architektur. Er unterstützt das Mischen von bis zu vier Audioquellen in Echtzeit, einschließlich zwei Eingängen für drahtlose Mikrofone, einem 3,5-mm-Instrumenteneingang und einem Bluetooth-Eingang für Begleitmusik. Alle Signale werden über einen 32-Bit-Digital-Signalweg verarbeitet, um eine stabile Leistung bei geringer Latenz zu gewährleisten. Die leichten, kabellosen Ohrhörer wurden für einen bequemen Sitz entwickelt und verfügen über speziell abgestimmte dynamische 10-mm-Treiber, die eine klare und ausgewogene Wiedergabe gewährleisten.

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    PR Newswire (dt.)
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    Hollyland MELO P1 bietet Platz für ein komplettes Aufnahmestudio in einem einzigen kabellosen Gehäuse Nach der Kickstarter-Kampagne nun weltweit erhältlich Medien-HighlightsEin tragbares, kabelloses All-in-One-Studio für die Musikproduktion55 g schwerer intelligenter Audiomischer mit Dual-DSP-Architektur1-Zoll-Großmembran-KondensatormikrofonEin …
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