🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsUniCredit AktievorwärtsNachrichten zu UniCredit

    dpa-AFX-Überblick

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    UNTERNEHMEN vom 08.07.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Unicredit rückt an Commerzbank-Mehrheit knapp heran
    • Bund kritisiert Unicredit Vorgehen als inakzeptabel
    • Apple und Broadcom produzieren 15 Mrd Chips in USA
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 08.07.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 3: Unicredit nähert sich Mehrheit an Commerzbank - Bund dagegen

    FRANKFURT/MAILAND - Die Unicredit kommt einer Commerzbank -Übernahme näher: Mit ihrem Übernahmeangebot hat die Großbank aus Mailand die Mehrheit an Deutschlands zweitgrößter Privatbank nur knapp verfehlt. Das Management des Dax -Konzerns um Chefin Bettina Orlopp will sich einem konstruktiven Dialog mit Unicredit-Chef Andrea Orcel nicht verweigern - erneuert aber Zweifel an den Angaben der Italiener. Die Bundesregierung lehnt deren Vorgehen als "inakzeptabel" ab.

    Deal mit Broadcom: Apple lässt über 15 Milliarden Chips in den USA produzieren

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX!
    Short
    27.640,35€
    Basispreis
    26,15
    Ask
    × 9,55
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.378,77€
    Basispreis
    2,66
    Ask
    × 9,42
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    CUPERTINO - Apple will in einem neuen Deal mit dem Halbleiter-Konzern Broadcom mehr als 15 Milliarden Chips in den USA produzieren lassen. Dabei werde es sich um Technik rund um die Anbindung zu Kommunikations-Netzen handeln, wie der iPhone-Konzern mitteilte. Für die mehr als 30 Milliarden Dollar schwere Vereinbarung sollen Broadcom-Anlagen im Bundesstaat Colorado ausgebaut und modernisiert werden. Die Unternehmen machten keine Angaben dazu, wann die neuen Kapazitäten in Betrieb gehen werden.

    Chinas Automarkt weiter schwach - Exporte steigen rasant

    PEKING - Chinas Automarkt hat im Juni erneut sinkende Absatzzahlen verbucht, während die Exporte deutlich gestiegen sind. Wie Chinas Verband für Personenkraftwagen (CPCA) mitteilte, verkauften die Hersteller im Juni 1,602 Millionen Autos in der Volksrepublik, ein Rückgang um rund 23 Prozent im Vergleich zum selben Vorjahresmonat.

    Daimler Truck kehrt zu Absatzwachstum zurück - auch in Nordamerika

    LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck ist im zweiten Quartal zu einem Verkaufsplus zurückgekehrt. Insgesamt setzte der Dax -Konzern 86.707 Fahrzeuge ab, das waren 8 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, wie die Schwaben am Mittwoch in Leinfelden-Echterdingen mitteilten. Auf dem wichtigen nordamerikanischen Markt verkaufte das Unternehmen ebenfalls 8 Prozent mehr. Die im Frühjahr 2025 eingeführten Zölle von US-Präsident Donald Trump hatten dort zwischenzeitlich für einen heftigen Einbruch der Bestellungen und Verkäufe gesorgt.

    Mercedes verkauft weniger - China schwach, aber deutliches Plus bei E-Autos

    STUTTGART - Ein deutliches Minus in China hat bei Mercedes-Benz erneut für einen Absatzrückgang gesorgt. Der Autobauer verkaufte im zweiten Quartal 511.900 Pkw und Vans, was einem Rückgang von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht, wie das Unternehmen in Stuttgart mitteilte. Außerhalb Chinas habe der Gesamtabsatz um drei Prozent zugelegt.

    ROUNDUP: Vor VW-Aufsichtsrat - Branchenverband sieht Reformbedarf

    BERLIN/WOLFSBURG - Inmitten der Debatte über Sparpläne bei VW und Mercedes-Benz sieht der Verband der Automobilindustrie (VDA) weiteren Reformbedarf in der Branche - auch bei Kosten und Personal. Die Entscheidungen seien schwierig und müssten im Dialog mit allen Beteiligten ausgestaltet werden, so die VDA-Präsidentin Hildegard Müller in einer Mitteilung. Konkrete Aussagen zu einzelnen Unternehmen machte Müller nicht.

    Sparpläne in der Autoindustrie: VDA für tiefgreifende Reformen

    BERLIN - Inmitten der Debatte über Sparpläne in der Autoindustrie sieht der Verband der Automobilindustrie weiteren Reformbedarf - auch bei Kosten und Personal. "Die Unternehmen der Automobilindustrie werden mit Blick auf die andauernden und akuten Standortprobleme weitere Reformen und Anpassungen vornehmen müssen", teilte VDA-Präsidentin Hildegard Müller mit. "Sie stehen vor der Aufgabe, ihre Wettbewerbsfähigkeit und ihr Geschäftsmodell konsequent zu sichern und neu zu gestalten. Dazu gehören Kostendisziplin, leider auch notwendige Personalanpassungen und tiefgreifende Reformen der Geschäftsmodelle."

    ^
    Weitere Meldungen

    -EU-Gericht bestätigt Apples Status als digitaler Torwächter -ABB und Roche arbeiten am Labor der Zukunft
    -Hessens Ministerpräsident ruft zu Dialog zwischen Commerzbank und Unicredit auf -Ryanair-Klage gegen Italiens Corona-Hilfen scheitert
    -Insolvente Unternehmen in Deutschland: Immer weniger werden saniert oder verkauft -Brüssel genehmigt zusätzliche Entlastung für energieintensive Firmen -Nahost-Konflikt bremst laut Studie Versicherungsbranche -BASF im Wandel: China 'spektakulär' - Stammwerk muss sparen -Airbus: Passagierzahl verdoppelt sich bis 2045
    -WHO befürchtet fast Verdoppelung der Krebs-Diagnosen
    -Sanofi macht Zusagen in EU-Kartellverfahren zu Impfstoff -Was der Porsche- und Betriebsratschef zum Sparpaket sagen -EnBW-Chef fordert Korrektur bei Windkraft-Ausbauzielen -ROUNDUP: BMW holt sich Platz zwei bei den Elektroautos zurück -Airbus und MTU wollen Brennstoffzellen-Triebwerk entwickeln -Deutschlands immaterielle Investitionen in der Spitzengruppe -Starke Nachfrage aus dem Ausland treibt Elektrobranche an -KI-Anwendungen boomen - Mittelstand zieht nach
    -Würth wächst - Gedämpfter Optimismus für zweites Halbjahr -Ex-Bahnvorständin wird Geschäftsführerin am Hasso-Plattner-Institut -ROUNDUP/Statistik: Täglich Gewalt gegen Bahn-Mitarbeiter -ROUNDUP 2: Bahn prüft Sanierungskonzept nach erneuten Verzögerungen -ROUNDUP 2/Weitere App und KI-Bot: Bahn verspricht bessere Auskünfte -Bahn-Bauarbeiten in Fulda - Fern- und Nahverkehr betroffen -Ex-Wirecard-Chef: Isolation von der Familie am schwersten -Discounter Netto begrenzt Eierkauf auf zwei Packungen°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 272,2 auf Tradegate (08. Juli 2026, 15:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +8,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,55 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 15,18 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +22,52 %/+78,33 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu UniCredit - A2DJV6 - IT0005239360

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über UniCredit. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    dpa-AFX-Überblick UNTERNEHMEN vom 08.07.2026 - 15.15 Uhr ROUNDUP 3: Unicredit nähert sich Mehrheit an Commerzbank - Bund dagegen FRANKFURT/MAILAND - Die Unicredit kommt einer Commerzbank -Übernahme näher: Mit ihrem Übernahmeangebot hat die Großbank aus Mailand die Mehrheit an Deutschlands zweitgrößter …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     