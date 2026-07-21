Ihre wichtigsten Termine
General Motors, Lindt & Sprüngli, Hasbro, KeyCorp & Halliburton legen Zahlen vor
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Österreich: Bawag Group, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Schindler, Halbjahreszahlen
07:00 Uhr, Schweiz: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen
07:30 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Finnland: Fortum, Q2-Zahlen
09:30 Uhr, Frankreich: Remy Cointreau, Hauptversammlung
10:00 Uhr, Deutschland: Media Tech Day des Autozulieferers Mahle (auch online), Stuttgart
12:00 Uhr, USA: Danaher, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: Hasbro, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: KeyCorp, Q2-Zahlen
12:30 Uhr, USA: General Motors, Q2-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Halliburton, Q2-Zahlen
12:45 Uhr, USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen
22:05 Uhr, USA: Capital One Financial, Q2-Zahlen
Konjunkturdaten
07:00 Uhr, FInnland: Arbeitslosenquote 6/26
08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 6/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 5/26
11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/26
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
14:15 Uhr, USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 21.07.2026
Zeit Land Relev. Termin 08:00 GBR Average Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr) 08:00 GBR Claimant Count Rate 08:00 GBR ILO Unemployment Rate (3M) 08:00 GBR Claimant Count Change 08:00 GBR Employment Change (3M) 08:00 GBR Average Earnings Including Bonus (3Mo/Yr) 10:00 EUR ECB Bank Lending Survey 11:00 DEU ZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen 11:00 DEU ZEW Umfrage - Aktuelle Lage 11:00 EUR ZEW Survey – Economic Sentiment 13:30 EUR EZB-Mitglied Nagel spricht 14:15 USA ADP Employment Change 4-week average
Webinare
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|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
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|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
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|HSBC: EZB & Fed im Fokus - wie kann man auf Zinsen setzten
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