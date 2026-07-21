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    Ihre wichtigsten Termine

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    General Motors, Lindt & Sprüngli, Hasbro, KeyCorp & Halliburton legen Zahlen vor

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Ihre wichtigsten Termine - General Motors, Lindt & Sprüngli, Hasbro, KeyCorp & Halliburton legen Zahlen vor
    Foto: Marijan Murat - dpa-Bildfunk

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Österreich: Bawag Group, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Julius Bär, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Novartis, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Schindler, Halbjahreszahlen
    07:00 Uhr, Schweiz: Lindt & Sprüngli, Halbjahreszahlen
    07:30 Uhr, Schweden: Alfa Laval, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Finnland: Fortum, Q2-Zahlen
    09:30 Uhr, Frankreich: Remy Cointreau, Hauptversammlung
    10:00 Uhr, Deutschland: Media Tech Day des Autozulieferers Mahle (auch online), Stuttgart
    12:00 Uhr, USA: Danaher, Q2-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: Hasbro, Q2-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: KeyCorp, Q2-Zahlen
    12:30 Uhr, USA: General Motors, Q2-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Halliburton, Q2-Zahlen
    12:45 Uhr, USA: Northrop Grumman, Q2-Zahlen
    22:05 Uhr, USA: Capital One Financial, Q2-Zahlen

    Konjunkturdaten

    07:00 Uhr, FInnland: Arbeitslosenquote 6/26
    08:00 Uhr, Schweiz: Im- und Exporte 6/26
    08:00 Uhr, Großbritannien: Arbeitslosenzahlen 5/26
    11:00 Uhr, Deutschland: ZEW-Konjunkturerwartungen 7/26
    14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 Uhr, USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Non-Manufacturing Activity 7/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 21.07.2026

    ZeitLandRelev.Termin
    08:00GroßbritannienGBRAverage Earnings Excluding Bonus (3Mo/Yr)
    08:00GroßbritannienGBRClaimant Count Rate
    08:00GroßbritannienGBRILO Unemployment Rate (3M)
    08:00GroßbritannienGBRClaimant Count Change
    08:00GroßbritannienGBREmployment Change (3M)
    08:00GroßbritannienGBRAverage Earnings Including Bonus (3Mo/Yr)
    10:00Euro ZoneEURECB Bank Lending Survey
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Konjunkturerwartungen
    11:00DeutschlandDEUZEW Umfrage - Aktuelle Lage
    11:00Euro ZoneEURZEW Survey – Economic Sentiment
    13:30Euro ZoneEUREZB-Mitglied Nagel spricht
    14:15USAUSAADP Employment Change 4-week average
    alle Termine anzeigen »


    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    08:45 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    18:30 WebinarHSBC: EZB & Fed im Fokus - wie kann man auf Zinsen setzten
    22.07. 08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    22.07. 08:45 WebinarWH SelfInvest: Wie du DAX Gewinne in den ersten 30 Minuten des Handelstages erzielst
    alle Webinare anzeigen »

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