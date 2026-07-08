Top-Einstiegschance? Dieser Dividendenkönig sieht jetzt richtig gut aus!

Nach inzwischen wochenlangen Verlusten bei Halbleiter- und KI-Werten sowie der erneuten Eskalation politischer Spannungen im Nahen Osten sind viele Anlegerinnen und Anleger inzwischen ebenso ernüchtert wie verunsichert. Und insbesondere die Verunsicherung schlägt sich zunehmend im Bedürfnis nieder, bei der Basiswertauswahl verstärkt auf defensive Titel zu setzen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Während der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor gegenüber seinen Rekordnotierungen inzwischen über 15 Prozent an Wert verloren hat, notieren beliebte Dividenden ETFs wie der Schwab US Dividend Equity ETF auf Allzeithochs – selbst am von hohen Kursverlusten geprägten Mittwoch.

Dividendenkönig Procter & Gamble jetzt in aussichtsreicher Ausgangslage

Getragen wird die Rallye ausgerechnet von denjenigen Werten, von den Anlegerinnen und Anleger in den zurückliegenden Monaten kaum etwas wissen wollten: Value-Aktien, Dividendentitel und Basiskonsumgüterwerte. Die haben sich in den zuletzt deutlich steigern und von den Kapitalabflüssen bei Halbleiter-Aktien profitieren können. Von dieser Umschichtung profitieren jetzt die Chartbilder vieler Werte mit frischen technischen Kaufsignalen. Dazu gehört beispielsweise auch Dividendenkönig Procter & Gamble (Dividendenerhöhungen 69 Jahre in Folge):

2025 war ein schwieriges Jahr für die Aktie ...

Im vergangenen Jahr konnte der Konsumgüterkonzern nicht von der allgemein guten Börsenstimmung profitieren. Die für die Aktie bestimmenden Themen war die Lebenshaltungskostenkrise und steigende Produktkosten infolge höherer Rohstoffpreise. Dementsprechend handelt die Aktie in einem hartnäckigen Abwärtstrend, der sie schließlich auf den tiefsten Stand seit März 2023 führte. Solche Mehrjahrestiefs gelten in der technischen Analyse als starke Verkaufssignale.

Nichtsdestotrotz gelang Procter & Gamble im Bereich von 140 US-Dollar eine Bodenbildung. Dieser Bereich stellt inzwischen einen Mehrfachboden dar, der einerseits durch steigende technische Indikatoren und andererseits durch zwischenzeitlich starke Zwischenerholungen bestätigt wurde.

... doch jetzt zeigt der Trend wieder nach oben

Die waren bislang zwar nicht nachhaltig, doch genau das könnte sich jetzt ändern. Im Chart deutet immer mehr auf eine nachhaltige Trendwende hin. Einen ersten Anhaltspunkt liefern die anhaltenden Aufwärtstrends in den technischen Indikatoren RSI und MACD, deren bullishe Divergenzen den jüngsten Erholungsimpuls auslösten.

Der führte zum Überwinden der gleitenden Durchschnitte und damit zu ersten prozyklischen Kaufsignalen. Am Mittwoch steht Procter & Gamble zwar unter Druck, doch die 50-Tage-Linie kann Verkaufsversuche bislang abwehren, was ihren neuen Charakter als Unterstützung unterstreicht.

Chance auf dauerhafte Erholung

Dass die technischen Indikatoren mit der Aktie angestiegen sind, ist ebenfalls ein Indiz für die Nachhaltigkeit der Erholung. Gleichzeitig hat Procter & Gamble viel Platz nach oben, sollten 150,00 US-Dollar verteidigt werden. Denn erstens fehlt es bis in den Bereich um 160,00 US-Dollar an nennenswerten Widerständen und zweitens notiert der RSI neutral.

Trotz der jüngsten Erholung ist Procter & Gamble also nicht überkauft. Gleichzeitig deutet der knapp über der Signallinie liegende MACD auf eine Wiederbeschleunigung des Momentums hin. Damit liegen alle Puzzleteile für eine dauerhafte Erholung am richtigen Platz. Um dieses Szenario nicht zu gefährden, darf die Aktie aber nicht mehr nachhaltig unter 145,00 US-Dollar und schon gar nicht unter den Mehrfachboden im Bereich von 140,00 US-Dollar fallen.

Fazit: Bewertung und Dividende ebenfalls ein Kauf, jetzt einsteigen!

Auch mit Blick auf die Unternehmensbewertung handelt Procter & Gamble in einer für Erholungsgewinne aussichtsreichen Ausgangslage. Für 2026 ist das Unternehmen mit dem 22,2-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt knapp 8 Prozent unter dem 5-Jahres-Mittel. Umgekehrt ist die Dividendenrendite mit fast 2,9 Prozent im Vergleich zur historischen Norm überdurchschnittlich hoch – das macht einen Einstieg für langfristig orientierte Anlegerinnen und Anleger umso interessanter.

Mit Blick auf eine Erholung der Geschäfte hat das Unternehmen bereits im vergangenen Quartal vorgelegt. Das Umsatzplus von 7,4 Prozent war das höchste seit mehr als 5 Jahren; das Umsatzergebnis von 21,24 Milliarden US-Dollar erwischte Analystinnen und Analysten auf dem falschen Fuß. Das zeigt, dass Procter & Gamble auch in einem schwierigen Umfeld zu bestehen weiß, auch wenn das für die Aktie nicht immer der Fall sein mag.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

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