Nato-Chef kündigt Milliardenprojekt für Treibstoffversorgung an

ANKARA (dpa-AFX) - Die Nato wird nach Angaben von Generalsekretär Mark Rutte ihre Infrastruktur zur Versorgung mit Treibstoff für einen zweistelligen Milliardenbetrag ausbauen. Er sprach zum Abschluss des Nato-Gipfels in Ankara von einem historischen Schritt zur Stärkung der Versorgungskette, um sicherzustellen, dass die Streitkräfte des Bündnisses über die für ihre Einsatzbereitschaft erforderlichen Energievorräte verfügten.

"Während die Bündnispartner noch an den letzten Details arbeiten, wissen wir bereits, dass diese Investition in Höhe von 27 Milliarden Euro unsere bestehende Infrastruktur für die Lagerung und Verteilung von Treibstoff modernisieren und den Bau neuer Anlagen unterstützen wird, darunter Pipelines in Richtung des östlichen Teils des Bündnisses", sagte Rutte. Über den Fortgang des Vorhabens hatte es zuletzt Unsicherheit gegeben, weil einige Staaten Finanzierungsschwierigkeiten haben./cn/DP/jha



