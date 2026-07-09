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    Börse, Baby!

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    Bitcoin-Steuer-Hammer: Will der Staat an die Krypto-Gewinne?

    Bisher galt für Anleger das Krypto-Paradies: Nach einem Jahr Haltefrist sind Gewinne mit Bitcoin und Co. komplett steuerfrei. Doch die steuerfreie Bitcoin-Party könnte bald vorbei sein.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Bitcoin-Steuer-Hammer: Will der Staat an die Krypto-Gewinne?
    Foto: DALL*E

    Ab 2027 soll die Haltefrist für Kryptowährungen fallen. Bedeutet das: Wer mit Bitcoin, Ethereum und Co. Gewinne macht, muss künftig zahlen wie bei Aktien?

    So sieht es zunächst aus, denn die Bundesregierung hat einen neuen Haushaltsentwurf vorgelegt, der genau dieses vorsieht.

    Aber: Ist es überhaupt sinvoll Krypto so wie Aktien zu behandeln?

    Denn Aktien sind grundlelegend etwas anderes als die digitale Währung: Ein Anleger besitzt konkrete Rechte wie beispielsweise Stimmrechte auf der Hauptversammlung oder Dividendenansprüche. Das alles unterscheidet Krypto grundlegend von Anteilsscheinen an Unternehmen. 

    Wie sinnvoll also eine Gleichstellung in der Besteuerung dieser beiden Werte ist, lässt sich diskutieren. Und genau das tun wir in unserer neuen Folge Börse, Baby!

    Wir untersuchen, ob Krypto-Gewinne wie Kapitalerträge besteuert werden sollten und nehmen dabei den drohenden Steuer-Hammer genau unter die Lupe!

    Jetzt reinhören, bevor das Finanzamt zuschlägt!

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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