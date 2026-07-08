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    Trump stellt Selenskyj Lizenz für Patriot- Produktion in Aussicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump kündigt Lizenz zur Patriot-Produktion an
    • Selenskyj sieht in Lizenz einen politischen Erfolg
    • Finanzierung, Zeitplan und Angriffsrisiko unklar
    Trump stellt Selenskyj Lizenz für Patriot- Produktion in Aussicht
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ANKARA (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat der Ukraine die Vergabe einer Lizenz für die Produktion von Patriot-Flugabwehrraketen in Aussicht gestellt. Eines der Themen, über die er mit ihm sprechen werde, sei, dass die USA der Ukraine eine Lizenz erteilen werden, um Patriots herzustellen, sagte Trump zu dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor einem Gespräch der beiden am Rande des Nato-Gipfels in Ankara.

    "Das ist ziemlich cool." So könnte sich die Ukraine nicht beschweren, dass die USA ihnen nicht genug solcher Lenkkörper gebe. "Wir haben das Unternehmen noch nicht darüber informiert, aber das wird schon gut gehen", fügte er hinzu.

    Für Selenskyj ist diese Aussicht ein großer Erfolg. Mehrere Wochen lang hat er angesichts verheerender russischer Angriffe mit ballistischen Raketen für eine eigene Produktion von Patriot-Flugabwehrraketen in der Ukraine und die Vergabe dieser Lizenz geworben.

    Bei möglicher Lizenzvergabe noch Fragen offen

    Ungeklärt sind jedoch Fragen zur Finanzierung des Baus einer Produktionsstätte und in welcher Zeit eine Fertigung auf die Beine gestellt werden könnte. Für Russland wäre der Standort auch ein Ziel für Angriffe.

    Einzig US-amerikanische Flugabwehrsysteme des Typs Patriot sind nach ukrainischen Angaben in der Lage, von Russland eingesetzte ballistische Raketen abzuwehren. Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren mit massiver westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion./fsp/DP/jha







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