Eskalation im Nahen Osten belastet US-Börsen

Der marktbreite S&P 500 Index gab um 0,4 Prozent auf 7.472 Zähler nach. Beim von den Tech-Giganten Nvidia , Apple , Microsoft und Amazon dominierten Nasdaq 100 fiel der Verlust mit 0,1 Prozent auf 29.146 Punkte moderat aus./bek/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 213,1 auf Tradegate (08. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,92 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,19 Bil..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +56,23 %/+82,27 % bedeutet.