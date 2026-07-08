Aktien New York
Eskalation im Nahen Osten belastet US-Börsen
- Nahosteskalation führt zu Kursverlusten in USA
- Dow Jones verliert 0,8 Prozent auf 52.510 Punkte
- S&P 500 gab 0,4 Prozent nach, Nasdaq 100 minus 0,1
NEW YORK (dpa-AFX) - Die jüngste Verschärfung der Krise im Nahen Osten hat am Mittwoch Kursverluste an den Aktienmärkten der USA nach sich gezogen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,8 Prozent auf 52.510 Punkte. Damit ist der jüngste Rekordlauf des Dow vorerst beendet.
Nach der jüngsten Eskalation im Iran-Krieg hat US-Präsident Donald Trump mit weiteren Angriffen gedroht. Das Militär habe den Iran mit seinen Attacken vergangene Nacht "hart getroffen" und "wir werden sie höchstwahrscheinlich auch heute Nacht wieder hart treffen", sagte er bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande des Nato-Gipfels im türkischen Ankara.
Der marktbreite S&P 500 Index gab um 0,4 Prozent auf 7.472 Zähler nach. Beim von den Tech-Giganten Nvidia , Apple , Microsoft und Amazon dominierten Nasdaq 100 fiel der Verlust mit 0,1 Prozent auf 29.146 Punkte moderat aus./bek/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,11 % und einem Kurs von 213,1 auf Tradegate (08. Juli 2026, 15:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,16 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,92 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 4,19 Bil..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 289,17USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 270,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 315,00USD was eine Bandbreite von +56,23 %/+82,27 % bedeutet.
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Community Beiträge zu US Tech 100 - A0AE1X - US6311011026
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Ja, das meinte ich unten, scheint wohl der Grund zu sein. Nächste Woche dann eher leicht abwärts?
vielleicht sollten wir die Emis shorten, falls uns LJ verrät, welche da bald notleidend werden...