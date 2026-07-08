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    Xinhua Silk Road

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    Internationales Bierfestival in der Eis- und Schneewelt von Harbin (Nordostchina) eröffnet

    BEIJING, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Als vor Kurzem das 24. Internationale Bierfestival von Harbin in der Eis- und Schnee-Welt der Stadt eröffnet wurde, empfing die „Eisstadt" im Nordosten Chinas ihre Besucher nicht nur mit kulinarischen Genüssen, sondern auch mit wunderbaren Festerlebnissen, wie die Harbin Daily berichtete.

    Photo shows a scene of the 24th Harbin International Beer Festival. (Photo by Liu Yang)

    Für die Stadt, die Hauptstadt der Provinz Heilongjiang, ist die Veranstaltung, die seit 24 Jahren in Folge stattfindet, ein wesentlicher Bestandteil ihrer Kulturtourismuskampagne unter dem Motto „Bezaubernder Sommer in Harbin".

    Das diesjährige Festival, das darauf abzielt, das Stadtbild zu präsentieren, den Sommerkonsum anzukurbeln und den kulturellen Austausch zwischen chinesischen und ausländischen Freunden zu vertiefen, umfasst acht Themenbereiche für Besucher jeden Alters.

    Im Einzelnen umfassen die acht Bereiche unter anderem Bereiche für Getränke und Gastronomie, Aufführungen, kreative Kulturprodukte, Nachtführungen im chinesischen Stil, Eis- und Schneeaktivitäten, Camping, Wettbewerbe und Unterhaltung.

    Im Vergleich zu früheren Ausgaben bietet das diesjährige Internationale Bierfestival von Harbin, das bis Ende August dauert, größere Veranstaltungsorte und ein noch interessanteres Programm.

    So werden in diesem Jahr beispielsweise fünf Bierstände, elf Biergärten und verstreut angeordnete Bierbörsen eingerichtet, um Bürgern und Besuchern ein trendiges Bierkultur-Erlebnis zu bieten.

    Darüber hinaus stehen traditionelle chinesische Laternenmärkte, Märkte für kreative lokale Kulturprodukte, Blumenwagenparaden, interaktive Aktivitäten, Campingplätze, Sportplätze und ein niedlicher Tier-Erlebnisbereich zur Verfügung, damit die Öffentlichkeit den Sommerspaß in Harbin genießen kann.

    Original-Link: https://en.imsilkroad.com/p/351246.html

    Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3004764/6752c1a55d734da5ad36358a541e2968.jpg

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/xinhua-silk-road-internationales-bierfestival-in-der-eis--und-schneewelt-von-harbin-nordostchina-eroffnet-302820838.html






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