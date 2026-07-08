Börsen Start Update
Börsenstart USA - 08.07. - Dow Jones schwach -1,03 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones steht bei 52.362,95 PKT und verliert bisher -1,03 %.
Top-Werte: Caterpillar +1,24 %, Chevron Corporation +1,09 %, Walmart +0,97 %, Cisco Systems +0,87 %, NVIDIA +0,57 %
Flop-Werte: Sherwin-Williams -3,15 %, The Home Depot -3,02 %, American Express -2,58 %, Salesforce -2,52 %, Merck & Co -2,17 %
Der US Tech 100 steht aktuell (15:59:45) bei 29.134,95 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: CoreWeave Registered (A) +5,00 %, Western Digital +4,88 %, Broadcom +4,20 %, Nebius Group Registered (A) +3,68 %, Applied Materials +3,52 %
Flop-Werte: Palantir -5,20 %, DoorDash Registered (A) -3,97 %, Workday (A) -3,73 %, Airbnb Registered (A) -3,68 %, Shopify -3,67 %
Der S&P 500 steht aktuell (15:59:15) bei 7.471,66 PKT und fällt um -0,39 %.
Top-Werte: Arista Networks +4,90 %, Western Digital +4,88 %, Vertiv Holdings Registered (A) +4,59 %, Coherent +4,34 %, Akamai Technologies +4,23 %
Flop-Werte: Smurfit Westrock Public Limited Company -6,58 %, Palantir -5,20 %, Amcor Registered -5,14 %, Resmed -5,14 %, Builders Firstsource -4,90 %
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