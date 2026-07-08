Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Was steckt dahinter? 08.07.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie. Sie fällt um -6,58 % auf 36,90€. Der Kursrückgang der Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,25 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,58 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Smurfit Westrock ist ein globaler Marktführer in der Verpackungsindustrie, bekannt für nachhaltige Lösungen und innovative Technologien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,21 %.

Allein seit letzter Woche ist die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie damit um -9,61 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,64 %. Im Jahr 2026 gab es für Smurfit Westrock Public Limited Company bisher ein Plus von +20,06 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,61 % 1 Monat +10,64 % 3 Monate +17,21 % 1 Jahr -1,25 %

Informationen zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie

Stand: 08.07.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 524 Mio. Smurfit Westrock Public Limited Company Aktien. Damit ist das Unternehmen 20,72 Mrd.EUR € wert.

Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie jetzt kaufen?

Ob die Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Smurfit Westrock Public Limited Company Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.