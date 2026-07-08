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    Cellebrite baut seine exklusive Partnerschaft mit SkySafe aus, um eine sofortige Drohnenerkennung und Luftrauminformationen für digitale Ermittlungen in großem Maßstab bereitzustellen

    Cellebrite baut seine exklusive Partnerschaft mit SkySafe aus, um eine sofortige Drohnenerkennung und Luftrauminformationen für digitale Ermittlungen in großem Maßstab bereitzustellen
    Foto: adobe.stock.com

    Die Partnerschaft vereint die Ereignisse am Himmel mit den auf der Drohne gespeicherten Daten in einem einzigen Ermittlungsablauf

    TYSONS CORNER, Virginia, und PETAH TIKVA, Israel, 8. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Cellebrite DI Ltd. (Nasdaq: CLBT), ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für digitale Ermittlungen und Informationsgewinnung im öffentlichen und privaten Sektor, gab heute eine erweiterte Partnerschaft mit SkySafe bekannt, dem Marktführer im Bereich Drohnenerkennung und Luftrauminformationen. Die exklusive Partnerschaft verbindet fortschrittliche digitale Forensik mit modernster Drohnenerkennung, eingehender Analyse und Überwachung von Drohnenaktivitäten und versorgt Organisationen und Behörden mit den erforderlichen Informationen, um potenzielle Bedrohungen proaktiv, in Echtzeit und in großem Maßstab zu erkennen, zu analysieren und darauf zu reagieren.  

    Cellebrite Logo

    Da der Missbrauch von Drohnen weiter zunimmt, stehen die Ermittler vor immer größeren Herausforderungen, wenn es darum geht, digitale Beweismittel mit zeitkritischen Betriebsdaten von unbemannten Luftfahrzeugen (UAV) in Verbindung zu bringen. Durch die Integration der Drohnenerkennung und Luftrauminformationen von SkySafe in die Plattform von Cellebrite können Behörden Echtzeit- und historische Flugdaten der Drohnen mit forensischen Beweismitteln aus dem Mobilfunkbereich an einem einzigen Ort zusammenführen. Das Ergebnis sind verwertbare Erkenntnisse, die verborgene Muster aufdecken, illegale Netzwerke identifizieren und Ermittlungen beschleunigen.

    „Diese Partnerschaft überbrückt die entscheidende und oft lebensrettende Kluft zwischen digitaler Forensik und Echtzeit-Informationen", sagte Shiven Ramji, Präsident für Produkte und Technologie bei Cellebrite. „Durch die enge Zusammenarbeit mit SkySafe können wir Organisationen dabei unterstützen, ihre Gemeinden zu schützen, die Infrastruktur zu sichern und mit beispielloser Geschwindigkeit und Klarheit auf neue Bedrohungen zu reagieren."

    „Erfolgreiche Ermittlungen im Zusammenhang mit Drohnen beginnen mit verlässlichen Informationen zum Luftraum", sagte Grant Jordan, Gründer und Geschäftsführer von SkySafe. „Gemeinsam mit Cellebrite unterstützen wir Behörden und Organisationen dabei, Drohnenaktivitäten zu erkennen, zu analysieren und darauf zu reagieren – mithilfe umfassender forensischer Daten, die sowohl Sofortmaßnahmen als auch langfristige Ermittlungen ermöglichen."

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