Die EZB setzt Bank-Vorständen eine Frist: Bis Ende Oktober müssen sie einen Plan gegen KI-gestützte Cyberangriffe vorlegen. Parallel warnt der ESRB vor systemischen Risiken, Frankreich zieht bei Post-Quantum-Standards an.

Am Dienstag hat die Europäische Zentralbank einen ungewöhnlichen Schritt vollzogen. Claudia Buch, Chefin der EZB-Bankenaufsicht, schrieb persönlich an die Vorstandschefs der größten Geldhäuser der Eurozone und forderte sie auf, bis zum 31. Oktober einen konkreten Aktionsplan gegen KI-gestützte Cyberangriffe vorzulegen. Parallel dazu veröffentlichte der Europäische Ausschuss für Systemrisiken (ESRB) eine eigene Warnung vor systemischen Cyberrisiken durch neuartige KI-Modelle. Zwei Aufsichtsbehörden, ein Thema, ein Datum.

Warum Aufseher plötzlich vor der eigenen Technologie warnen.

Im Zentrum der Sorge steht eine neue Generation von KI-Modellen, die Softwareschwachstellen eigenständig aufspüren und in einem bislang unbekannten Tempo ausnutzen können. Die Zeitspanne zwischen der Entdeckung einer Sicherheitslücke und ihrer Ausnutzung verkürzt sich dadurch drastisch. Für Banken bedeutet das, dass Patches, die früher innerhalb von Wochen oder Monaten installiert wurden, künftig innerhalb weniger Stunden ausgerollt werden müssten.

Die EZB verlangt von den Instituten deshalb kurzfristig ein beschleunigtes Schwachstellenmanagement, den Ausbau KI-gestützter Erkennungs- und Abwehrfähigkeiten sowie eine Überprüfung der Risiken bei externen IT-Dienstleistern. Mittelfristig sollen die Banken ihre gesamte Infrastruktur modernisieren und veraltete Systeme ersetzen. Der ESRB, zuständig für die Überwachung von Risiken für das gesamte Finanzsystem statt einzelner Institute, ergänzt, dass die neuen Modelle langfristig zwar auch die Verteidigungsfähigkeit der Institute stärken dürften, kurzfristig aber ein klarer Vorteil bei den Angreifern liege

Ein nordamerikanisches Unternehmen setzt an dieser Lücke an.

An diesem Punkt setzt Integrated Cyber Solutions Inc. firmierend unter Integrated Quantum Technologies (ISIN: CA45828F1018, WKN: A3EGAC) an, allerdings mit einem anderen Ansatz als klassische Abwehrsysteme. Das nordamerikanische Unternehmen hat mit AIQu VEIL eine Plattform entwickelt, die sensible Daten schützt, sobald Unternehmen sie in eigene KI-Modelle einspeisen. Gezielte KI-Hackerangriffe erkennt oder wehrt die Software damit nicht ab. Zielgruppe in der frühen Kommerzialisierungsphase sind KI-Anwender allgemein, darunter auch Banken selbst, die zunehmend eigene KI-Modelle für Kreditprüfung, Betrugserkennung oder Risikoanalyse einsetzen. Daten werden beim Eingang in KI-Prozesse verschlüsselt und fragmentiert, sodass selbst bei einem erfolgreichen Zugriff nur wertlose Bruchstücke sichtbar werden. Erste interne Tests zeigen, dass Modelle, die auf geschützten Daten trainiert wurden, eine Genauigkeit von 99,25 Prozent erreichten, gegenüber 92,45 Prozent bei ungeschützten Rohdaten.