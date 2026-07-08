Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.07.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.07.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Vonovia
Tagesperformance: -5,67 %
Tagesperformance: -5,67 %
Platz 1
Performance 1M: +12,15 %
Performance 1M: +12,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Vonovia überwiegend vorsichtig bis skeptisch. Sachliche Hinweise nennen deutlichen Kursdruck: bis zu ca. -6% in zwei Tagen und heute Verluste um ca. -3% (Vonovia am Dax-Ende). Inflation, steigende Zinsen und Ölpreissteigerungen belasten Immobilienwerte; fundamentale Impulse fehlen. Gegenbewegung möglich, bleibt aber unsicher.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Vonovia eingestellt.
Heidelberg Materials
Tagesperformance: -4,85 %
Tagesperformance: -4,85 %
Platz 2
Performance 1M: -0,07 %
Performance 1M: -0,07 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -4,04 %
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 3
Performance 1M: -7,07 %
Performance 1M: -7,07 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
WallstreetOnline-Forum berichtet gemischte Anlegerstimmung zu Rheinmetall: Kurzfristig weitere Schwankungen/Abwärtsdruck möglich; technische Signale wie Dark Cloud Cover diskutiert. Charttechnisch Widerstand um 1.145–1.150 €, Unterstützung ca. 1.050 €. Fundamentale Impulse bleiben gemischt: neue Aufträge und Kooperationen stärken, Schweiz-Aufträge; negative Note durch F126-Streichung belastet Ausblick. 14-Tage-Veränderung: nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Rheinmetall eingestellt.
MTU Aero Engines
Tagesperformance: -3,67 %
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 4
Performance 1M: +26,08 %
Performance 1M: +26,08 %
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -3,64 %
Tagesperformance: -3,64 %
Platz 5
Performance 1M: -13,14 %
Performance 1M: -13,14 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
VW-Aktie: Gemischte Anlegerstimmung im wallstreetONLINE-Forum. Kurzfristig belasten Dieselgate-Nachwirkungen, Restrukturierung, Personalabbau und Gewinnwarnungs-/Short-Seller-Druck. Auf der anderen Seite wird Potenzial durch Asset-Verkäufe, EV-Wende und das Group-Target-Picture-2030-Programm gesehen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: nicht angegeben.
SAP
Tagesperformance: -3,56 %
Tagesperformance: -3,56 %
Platz 6
Performance 1M: -10,66 %
Performance 1M: -10,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu SAP ist gemischt. Abwärtstrend wird von mehreren Postings als intakt gesehen; andere nutzen Kursrücksetzer zum Einstieg. Langfristig fokussieren Beobachter auf Cloud-Wachstum, Margen und KI-Integration. Positive Impulse sehen manche in KI-Funktionen und Übernahmen; dennoch wirken DAX-Bewegungen und Markt-Narrative belastend. Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ.
Zalando
Tagesperformance: -3,51 %
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 7
Performance 1M: +12,19 %
Performance 1M: +12,19 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zalando
wallstreetONLINE-Forum: Gemischte Anlegerstimmung zu Zalando. Technisch gibt es Widerstand bei 26,30 €, mehrere Beiträge berichten von Gewinnmitnahmen und Out-Positionen. Kursentwicklung der letzten 14 Tage war volatil: BaFin-News als Trigger (ca. 22 €), danach teils Aufwärtsbewegungen, teils Korrektur. Einige sehen Zalando als Nutznießer, falls die The Plattform Group scheitert; andere befürchten Konsum-/Politik-Ängste. Insgesamt neutral bis negativ.
Deutsche Bank
Tagesperformance: -3,44 %
Tagesperformance: -3,44 %
Platz 8
Performance 1M: +18,29 %
Performance 1M: +18,29 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Bank
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment zu Deutsche Bank: Die Bewertung wird als unterbewertet gesehen (Marktkapitalisierung ca. 60 Mrd., Ziel ca. 75 Mrd., ca. 40 €). Skepsis wegen früherer Hochstände und Kapitalerhöhungen. Intraday-Beiträge melden zeitweise >6% Gewinn. DWS-Performance wird als Treiber erwartet. Die 14‑Tage-Kursentwicklung wird in den Posts nicht konkret in Prozent angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Bank eingestellt.
Daimler Truck Holding
Tagesperformance: -3,27 %
Tagesperformance: -3,27 %
Platz 9
Performance 1M: +10,09 %
Performance 1M: +10,09 %
Mercedes-Benz Group
Tagesperformance: -3,18 %
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 10
Performance 1M: -3,05 %
Performance 1M: -3,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Mercedes-Benz Group
wallstreetONLINE-Forum: Fundamentaldaten bleiben solide. Q2/2026 Pkw+Vans 511.900 (+2% QoQ). BEV-Verkäufe +51% (Europa +87%). Pkw außerhalb China YoY +4% (Europa +4%, NA +13%); Deutschland +6%, BEV-Anteil stark. China schwächer. Nachfrage nach neuen Modellen (GLC, CLA, GLB, S-Klasse) in Europa bis nächstes Jahr. Vans 94.100; EV-Vans +46%. Kursentwicklung der letzten 14 Tage nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Mercedes-Benz Group eingestellt.
adidas
Tagesperformance: -3,18 %
Tagesperformance: -3,18 %
Platz 11
Performance 1M: +17,39 %
Performance 1M: +17,39 %
Symrise
Tagesperformance: -3,07 %
Tagesperformance: -3,07 %
Platz 12
Performance 1M: +19,94 %
Performance 1M: +19,94 %
BMW
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 13
Performance 1M: -12,43 %
Performance 1M: -12,43 %
Continental
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 14
Performance 1M: +8,45 %
Performance 1M: +8,45 %
Qiagen
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 15
Performance 1M: +8,20 %
Performance 1M: +8,20 %
Airbus
Tagesperformance: -2,34 %
Tagesperformance: -2,34 %
Platz 16
Performance 1M: +18,02 %
Performance 1M: +18,02 %
GEA Group
Tagesperformance: -2,33 %
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 17
Performance 1M: +13,06 %
Performance 1M: +13,06 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 57,96%
|PUT: 42,04%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 15,92 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
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