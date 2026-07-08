Aktien mit extremer Performance im DAX am 08.07.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Vonovia

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuelles Anleger-Sentiment zu Vonovia überwiegend vorsichtig bis skeptisch. Sachliche Hinweise nennen deutlichen Kursdruck: bis zu ca. -6% in zwei Tagen und heute Verluste um ca. -3% (Vonovia am Dax-Ende). Inflation, steigende Zinsen und Ölpreissteigerungen belasten Immobilienwerte; fundamentale Impulse fehlen. Gegenbewegung möglich, bleibt aber unsicher.