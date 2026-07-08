Kapsch TrafficCom: Mehrheitsverkauf deutscher Tochter - EBIT-Effekt erwartet
Kapsch TrafficCom stellt die Weichen neu: Mit dem Verkauf der Mehrheitsanteile an der tolltickets GmbH steht ein bedeutender Schritt zur Ergebnisstärkung bevor.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Kapsch TrafficCom hat einen Transaktionsvertrag über die Mehrheitsveräußerung ihrer Anteile an der tolltickets GmbH (Rosenheim, Deutschland) unterzeichnet.
- Die Transaktion steht unter aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der Einholung erforderlicher behördlicher Zustimmungen; ein Closing erfolgt nur bei Erfüllung aller Bedingungen.
- Ein Closing wird nach heutiger Einschätzung bis Ende des Jahres erwartet; das vereinbarte Entgelt wird bei Closing fällig.
- Durch die Entkonsolidierung erwartet Kapsch einen einmaligen positiven Effekt auf das konsolidierte operative Ergebnis (EBIT) in einer Größenordnung von rund EUR 10 Mio.
- Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.
- Die Mitteilung wurde als Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über EQS News veröffentlicht; Kontakt: Doris Gstatter, Investor Relations (doris.gstatter@kapsch.net).
Der Kurs von Kapsch TrafficCom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,20 % im
Plus.
+4,40 %
+2,70 %
-6,72 %
-4,94 %
-28,77 %
-55,56 %
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-85,48 %
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