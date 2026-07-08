🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKapsch TrafficCom AktievorwärtsNachrichten zu Kapsch TrafficCom
    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kapsch TrafficCom: Mehrheitsverkauf deutscher Tochter - EBIT-Effekt erwartet

    Kapsch TrafficCom stellt die Weichen neu: Mit dem Verkauf der Mehrheitsanteile an der tolltickets GmbH steht ein bedeutender Schritt zur Ergebnisstärkung bevor.

    Kapsch TrafficCom: Mehrheitsverkauf deutscher Tochter - EBIT-Effekt erwartet
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Kapsch TrafficCom hat einen Transaktionsvertrag über die Mehrheitsveräußerung ihrer Anteile an der tolltickets GmbH (Rosenheim, Deutschland) unterzeichnet.
    • Die Transaktion steht unter aufschiebenden Bedingungen, insbesondere der Einholung erforderlicher behördlicher Zustimmungen; ein Closing erfolgt nur bei Erfüllung aller Bedingungen.
    • Ein Closing wird nach heutiger Einschätzung bis Ende des Jahres erwartet; das vereinbarte Entgelt wird bei Closing fällig.
    • Durch die Entkonsolidierung erwartet Kapsch einen einmaligen positiven Effekt auf das konsolidierte operative Ergebnis (EBIT) in einer Größenordnung von rund EUR 10 Mio.
    • Über die Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.
    • Die Mitteilung wurde als Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über EQS News veröffentlicht; Kontakt: Doris Gstatter, Investor Relations (doris.gstatter@kapsch.net).

    Der Kurs von Kapsch TrafficCom lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,1600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,20 % im Plus.


    Kapsch TrafficCom

    +4,40 %
    +2,70 %
    -6,72 %
    -4,94 %
    -28,77 %
    -55,56 %
    -66,31 %
    -85,48 %
    ISIN:AT000KAPSCH9WKN:A0MUZU
    Kapsch TrafficCom direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kapsch TrafficCom: Mehrheitsverkauf deutscher Tochter - EBIT-Effekt erwartet Kapsch TrafficCom stellt die Weichen neu: Mit dem Verkauf der Mehrheitsanteile an der tolltickets GmbH steht ein bedeutender Schritt zur Ergebnisstärkung bevor.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     