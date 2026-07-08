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    OTS

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    Würth-Gruppe / Würth weiter auf Wachstumskurs

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz H1 2026 10,9 Mrd € Betriebsergebnis 515 Mio
    • Vertrieb 44.000 von 86.700 Mitarbeitenden weltweit
    • E-Business Anteil 25,3 Prozent in 80 Ländern weltweit
    OTS - Würth-Gruppe / Würth weiter auf Wachstumskurs
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Würth weiter auf Wachstumskurs
    Künzelsau (ots) - Die Würth-Gruppe knüpft an ihr erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 an: In einem weiterhin anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfeld hat der weltweit tätige Konzern in den ersten sechs Monaten 2026 einen Umsatz von 10,9 Milliarden Euro erzielt. Das entspricht einem Wachstum von 4,3 Prozent (währungsbereinigt: + 5,2 Prozent). Das Betriebsergebnis entwickelte sich mit 515 Millionen Euro sogar überproportional und liegt um 8,4 Prozent über dem Vorjahresniveau (2025: 475 Millionen Euro).

    "Es ist erfreulich, dass wir die Wachstumsdynamik aus den ersten vier Monaten 2026 halten können. Das zeigt, dass unser Vertriebsansatz greift: persönliche Beratung durch unseren Außendienst zu komplexen Anforderungen, verbunden mit digitalen Lösungen, die die Materialbeschaffung für unsere Kunden noch einfacher machen. So schaffen wir für unsere Kunden Effizienz und erkennbaren Mehrwert, von der Lieferung des einfachen Produkts bis zur Unterstützung im betrieblichen Ablauf. Trotz gestörter Lieferketten können sich unsere 4,5 Millionen Kunden weltweit auf uns verlassen. Würth ist lieferfähig", erläutert Robert Friedmann, Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe, das positive Ergebnis.

    Der Vertrieb bleibt der zentrale Erfolgsfaktor der Würth-Gruppe. Rund 44.000 der aktuell 86.700 Mitarbeitenden weltweit sind in diesem Bereich tätig. Damit hält Würth seine Mitarbeiterzahl seit Jahresende 2025 stabil. Gleichzeitig gewinnt das E-Business weiter an Bedeutung: Der Anteil am Gesamtumsatz der Würth-Gruppe liegt bei 25,3 Prozent.

    Das wirtschaftliche Umfeld bleibt herausfordernd: Gestiegene Energiepreise, geopolitische Unsicherheiten und eine verhaltene Industriekonjunktur vor allem in Deutschland wirken dämpfend. Weltweit hingegen signalisiert der Einkaufsmanagerindex mit 52,2 Punkten ein moderates Wachstum - ein Umfeld, von dem die Würth-Gruppe mit ihrer globalen Präsenz profitiert. Besonders die Bereiche Elektronik eiSos und Chemie entwickeln sich sehr dynamisch. Auch im Bereich Verbindungs- und Befestigungstechnik (Arnold Umformtechnik Gruppe) zeichnet sich eine Erholung ab. Hinzu kommen positive Wachstumsimpulse aus Regionen außerhalb Deutschlands, insbesondere in Osteuropa und Südamerika.

    Die Auftragseingänge in den vergangenen Monaten stimmen zuversichtlich, dass sich die erfolgreiche Geschäftsentwicklung im weiteren Jahresverlauf fortsetzen wird. "Wir haben die Größe, die internationale Aufstellung und die finanzielle Stabilität, um unsere Wettbewerbsstärke auch in einem anspruchsvollen Umfeld zu beweisen. Entscheidend für die konjunkturelle Entwicklung im zweiten Halbjahr wird jedoch sein, wie belastbar geopolitische Entspannungssignale und wie verlässlich zentrale Handelswege sein werden. Davon hängen die weitere Planungssicherheit und Investitionsbereitschaft der Wirtschaft ab", sagt Friedmann.

    Über die Würth-Gruppe

    Die Würth-Gruppe ist führend in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Darüber hinaus sind Handels- und Produktionsunternehmen, die sogenannten Allied Companies, in angrenzenden Geschäftsfeldern aktiv, wie etwa im Elektrogroßhandel, in den Bereichen Elektronik sowie Finanzdienstleistungen. In 80 Ländern beschäftigt der Konzern aktuell weltweit über 86.000 Mitarbeitende in über 400 Gesellschaften mit über 2.800 Niederlassungen. Der Konzern erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 20,7 Milliarden Euro und ein Betriebsergebnis von 970 Millionen Euro. Mit rund 8.000 Mitarbeitenden ist die Adolf Würth GmbH & Co. KG in Künzelsau größtes Einzelunternehmen der Würth-Gruppe.

    Pressekontakt:

    Sigrid Schneider
    Public Relations Officer/Pressesprecherin
    mailto:sigrid.schneider@wuerth.com
    +49 7940 15-2414

    Alexandra Schneid
    Corporate Communications Würth Group
    mailto:alexandra.schneid@wuerth.com
    +49 7940 15-1645

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156975/6310887 OTS: Würth-Gruppe







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