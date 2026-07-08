Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 08.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 08.07.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Ottobock
Tagesperformance: -4,76 %
Tagesperformance: -4,76 %
Platz 1
Performance 1M: -7,86 %
Performance 1M: -7,86 %
Nemetschek
Tagesperformance: -4,64 %
Tagesperformance: -4,64 %
Platz 2
Performance 1M: -7,51 %
Performance 1M: -7,51 %
Bechtle
Tagesperformance: -4,42 %
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 3
Performance 1M: +0,88 %
Performance 1M: +0,88 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bechtle
Bechtle-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum: gemischt bis leicht positiv. Kurs von ca. 25€ Mitte März auf aktuell ca. 32,50€ (14-Tage-Bewegung positiv). Fundamentals/Technik: NL-Akquisition Interforce stärkt Managed Services; Schuldscheindarlehen bis 450 Mio€ mit starkem Orderbuch; Vision 2030. KI-Chancen statt Bedrohung. Kurzfristig bleibt das Potenzial offen; Risiken durch Zins- bzw. Wettbewerbseinflüsse.
Evotec
Tagesperformance: -3,75 %
Tagesperformance: -3,75 %
Platz 4
Performance 1M: +5,67 %
Performance 1M: +5,67 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
Im wallstreetONLINE-Forum ist Evotec gemischt eingeschätzt. Technisch wird von einer Erholung berichtet: Die 5-EUR-Marke wurde zurückerobert, der nächste Widerstand liegt bei ca. 5,5–6 EUR; ein nachhaltiger Ausbruch über 6 EUR könnte charttechnisch weiter helfen. Fundamentale Signale bleiben gemischt: Verluste trotz Umsatzrückgängen, Fokus auf J.TRAIN/Just Evotec Bio-logics, Lizenz-Modelle und Horizon-Sparprogramm. Insider-Käufe als mögliches Signal. Insgesamt vorsichtig.
SAP
Tagesperformance: -3,65 %
Tagesperformance: -3,65 %
Platz 5
Performance 1M: -10,66 %
Performance 1M: -10,66 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
WallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu SAP ist gemischt. Abwärtstrend wird von mehreren Postings als intakt gesehen; andere nutzen Kursrücksetzer zum Einstieg. Langfristig fokussieren Beobachter auf Cloud-Wachstum, Margen und KI-Integration. Positive Impulse sehen manche in KI-Funktionen und Übernahmen; dennoch wirken DAX-Bewegungen und Markt-Narrative belastend. Kursentwicklung der letzten 14 Tage war negativ.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 6
Performance 1M: -9,92 %
Performance 1M: -9,92 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -3,38 %
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 7
Performance 1M: -0,64 %
Performance 1M: -0,64 %
AIXTRON
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 8
Performance 1M: -17,86 %
Performance 1M: -17,86 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Anleger-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum zu AIXTRON ist gemischt. Viele sprechen von einer gesunden Korrektur nach der starken Rally, andere setzen auf Gewinnmitnahmen. Kurs zuletzt um 45–46 EUR; 14-Tage-Verlauf fällt deutlich, Abwärts- und Seitwärtsbewegungen dominieren. Fundament/Valuation: KGV hoch (≈62 bei ca. 45 EUR). Analystenstimmen variieren (Barclays 39 €, Jefferies 73 €). GaN/SiC-Trends könnten Aufschwung bringen, bleiben aber volatil.
Carl Zeiss Meditec
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 9
Performance 1M: +7,52 %
Performance 1M: +7,52 %
Qiagen
Tagesperformance: -2,51 %
Tagesperformance: -2,51 %
Platz 10
Performance 1M: +8,20 %
Performance 1M: +8,20 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 11
Performance 1M: +4,79 %
Performance 1M: +4,79 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
Das wallstreetONLINE-Forum bewertet HENSOLDT gemischt: Fundamentale Stärke in Radar-/Optronik sowie U-Boot‑Lösungen und wachsende Auftragschancen durch NATO-/Aufklärungsprojekte, technischer und Umsatzhorizont positiv. Kurzfristig führen Berichte Kursanstiege (z. B. +7% heute) an, jedoch wird das hohe KGV (ca. 40–100) kritisch gesehen. Insgesamt vorsichtig optimistisches Sentiment, Fokus auf Fundamentales statt Emotionen.
Nordex
Tagesperformance: -2,13 %
Tagesperformance: -2,13 %
Platz 12
Performance 1M: +1,78 %
Performance 1M: +1,78 %
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